姜濤昨日22歲生日，實力雄厚的「姜B後援會」豪花近百萬元包起多個巨型廣告，還在「姜濤灣」（銅鑼灣）區內某商場租下一日店舖，悉心佈置成姜B生日打卡點，吸引不少「姜糖」排隊朝聖打卡。承受萬人寵愛的姜濤，現時仍忙於為演唱會綵排，為答謝一班「姜糖」的支持，今日凌晨1時，在排完舞返到屋企後，口罩都未除便開live和fans傾偈。可是，近日身心俱疲的姜濤，在開live期間心情顯得十分低落，更自揭在前日綵排時，因體力透支，一度暈倒不省人事，令愛錫他的「姜糖」心痛又擔憂。

姜濤凌晨開live時，高峯期有過萬人睇直播。在約半小時的live中，姜濤再三感謝「姜糖」為他悉心安排的生日驚喜外，不過他亦心痛fans嘥太多錢買禮物。「實在太多（禮物），其實寫卡已經好好，對一個由細到大冇乜收過禮物嘅我嚟講，收卡已經好好，每一個人祝福都收到，可能之前嗰22年冇乜收過，上天一次過彌補返畀我。」

自揭情緒變差發脾氣

在直播中，幾乎攰到瞌着的姜濤，亦有剖白自己近排的心情。「《叱咤》完咗到而家都有差唔多半年，呢段時間發生好多嘢，確實未消化得晒，好多嘢嚟得好快，攞到獎當然係好事，因為大家鍾意我同我啲音樂，係好開心，但同時壓力亦大咗好多，尤其呢排情緒好差，直到兩日前都成日發脾氣，希望之前因我發脾氣而影響到嘅人，講聲唔好意思。」

重提梅窩fans事件感難過

姜濤指一直覺得自己是個理性的人，但近半年經歷太多人和事後，現時亦會明白隊友AK（江熚生）為何會突然唔開心，他亦重提梅窩fans事件。「我知好多fans因為呢件事唔開心，我都好難過，聽到好多fans好傷心，跟住話以後唔支持我，我都有安慰自己話冇事嘅，只要做好啲作品，fans會體諒會睇到喇，但的確每一個支持我嘅人，每一個鍾意我嘅人，我都覺得好難得，好難得有一個人好鍾意，我何德何能令咁多人鍾意，所以好難過，唔知點去講。」另外，姜濤亦有提到緋聞女友Candy。「佢之前同我哋有好多新聞，呢個真係一個誤會，新聞出街後，睇到留言係咁鬧佢，想同佢講唔好意思。」

全日綵排「冇嘢落肚」

到直播接近尾聲，姜濤忽然爆出在前日綵排時，自己在排舞室，在體力透支下暈倒，不少看直播的fans大驚，紛紛留言追問他暈了多久，是否空肚綵排。姜濤說：「排排下舞，突然之間暈低咗，我事後先知道，可能真係太眼瞓、太攰，有啲暈，加上全日冇乜食嘢，就突然之間暈咗，好白癡呀……呢件事，咁我有食返嘢嘅，所以大家唔使擔心。」而他亦有透露在演唱會後會放一個長假處理自己私事。「因為而家情緒唔係好啱做嘢，覺得姜濤好多人討論，有啲唔適應，所以想畀自己唞一段時間，希望趁呢段時間醫返好隻腳。」當姜濤之後又說可能趁這段時間學跳舞和唱歌時，fans即勸他要多休息，身體最重要。臨結束前，姜濤又衷心向大家說：「多謝大家咁睇得起姜濤呢個人！」

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