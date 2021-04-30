《人生闖蕩日記》中的角色爭取性別平權，同時探討和諷刺近年流行的cancel culture。以女性自主為題材的從來受歡迎，以下幾部電影，同樣刻劃女人自強，振奮人心。

《超犀女王》為友復仇

新鮮出爐奧斯卡最佳原創劇本得主《超犀女王》（Promising Young Woman），由嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）飾演的復仇女神一到夜深便判若兩人，為被「執屍」的好友找出賤男復仇。當她重遇大學同學Ryan並愛上對方後，才發現他與過往好友被性侵有關。

這部電影的英文片名靈感源自真實案件，2016年史丹福大學學生Brock Turner因襲擊及意圖強姦醉酒女性而罪名成立，更被揭曾多次犯案，被判入獄六個月，但因行為良好而提早三個月出獄。當時他被稱為「Promising young man」，其父更認為兒子只犯了小錯，不應因此影響他原來很promising很有前途的人生，激發大眾憤慨。

《NASA無名英雌》勇抗歧視

2016年電影《NASA無名英雌》（Hidden Figures）獲提名奧斯卡最佳電影、最佳女配角及最佳改編劇本。電影改編自傳奇文學作品《Hidden Figures》，描述六十年代美國與蘇聯進行太空競賽之際，三名非裔女性科學家在美國太空總署工作的奮鬥故事。三人因自身性別和膚色而飽受歧視，但她們仍無懼重重困難，堅持理想，最終以個人實力，贏得男權社會的肯定。角色原型Katherine Johnson去年2月以101歲之齡離世，獲美國太空總署署長及時任美國副總統彭斯發文悼念。

《女生要革命》揭露不公

男性霸權令人討厭，青春少女當然要勇於說不。《女生要革命》（Moxie）改編自青少年小說，描述16歲少女Vivian眼見校園性別歧視問題嚴重，決意來一場性別革命。在新同學和母親的支持下，她以匿名方式鼓勵曾遭男同學恥笑及作弄的女同學挺身而出，並出版名為《Moxie》的刊物，揭露校園內種種性別不公現象。Vivian此舉更是一石激起千重浪，引發極大迴響。