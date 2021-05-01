有「邪神」之稱的暗黑搖滾歌手Marilyn Manson今年2月被多名女子指控家暴，當中包括33歲美劇《西部世界》（Westworld）女星伊雲麗素活（Evan Rachel Wood），洛杉磯警方事後向傳媒發聲明表示正式接手向52歲的Marilyn展開調查。事隔兩個多月，美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）女星Esme Bianco昨日又向Marilyn提出控訴，聲稱曾被他多次暴力性侵及強姦。

Esme Bianco在《權力遊戲》飾演「Ros」一角，她昨日在加州法院控告原名Brian Warner的Marilyn Manson，指她於2009年至2013年期間被Marilyn多次暴力性侵、強姦及虐待。除此之外，Esme亦指控Marilyn及其前經理人Tony Ciulla違反人口販賣法例，訛稱給予工作機會以騙取免費的勞動力。Esme在聲明中表示：「虐待我的人長期不被制止，金錢和名譽令他得到機會，業界亦視若無睹。雖然有幾位勇敢的女性已經發聲，但仍有無數的倖存者保持沉默，有些聲音更永遠不會被聽到。我將會制止Brian Warner摧毀更多生命及使受害人能夠尋求他們少許的公義。」

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