田蕊妮、潘燦良與溫玉茹主演的舞台劇《聖荷西謀殺案》昨晚在演藝學院首演，全場爆滿！潘燦良日前作感冒，要急急求醫食藥，幸沒有影響演出，田蕊妮佩服說：「佢連講嘢都好似冇乜氣，我就諗如果佢冧咗咁我點算？但佢一上到台就好似腎上腺素飆升咁，咩事都冇。」潘燦良則沒有擔心做不成，更多謝太太蘇玉華照顧，提到劇中另一半愛支配對方的劇情，潘燦良坦言：「我哋喺互相支持大家，唔係支配大家，之前病咗佢都照顧我，車我睇醫生，好多謝佢一路照顧，支持喺好緊要。」

今次是田蕊妮真正擔正的舞台劇，劇中要扮大肚，道具令她熱到濕透，謝幕後馬上「卸貨」，她又謂謝幕時聽到台下的掌聲，令她非常感動，她說：「觀眾有咁好反應真係意料之外，今次呢個舞台劇真係好期待，排咗好耐，亦練得好熟，其中有一句係甩咗少少，但我OK，接受到。」相反，身旁的潘燦良則自爆一句甩嘴，未能接受：「我唔係好接受，其實嗰句編劇寫嘅時候都知好難講，綵排時都已經試過講錯，今晚第一晚係會有唔同嘅事發生，有信心聽日會好返。」

田蕊妮老公杜汶澤身在台灣工作未能現身，特別送上大型花牌與萬歲生果籃，台前幕後也受惠，連拍檔潘燦良也笑言阿澤未能現身，也感到遺憾，他說：「真係好遺憾，我太太就有嚟，咁佢先生冇嚟，係咪遺憾先？不過佢送嚟嘅嘢我哋都受惠。」田蕊妮則笑言阿澤也感到遺憾：「佢要做嘢都冇辦法，我已經紀錄咗畀返佢睇，佢真係好想嚟睇，等重演啦！不過佢好似有意圖重新追我咁，又送生果又送花牌，好貼心條友。」

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