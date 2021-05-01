梁詠琪（GiGi）於疫情下工作量大減，便將大部份精力投放在法式糕點烹飪課程中，昨日她在社交平台分享「法式甜品烘焙文憑課程」最後階段，由於大考過程中出了點問題，差點來不及完成作品，崩潰到腎上腺素爆燈，走出考室時忍不住爆喊。

GiGi表示大考要應付1小時筆試加7.5小時實習試，對於離開校園生活良久的她來說實在不易，「記得自己於8小時緊張的廚房節奏後，竟然於限時到達前一分鐘卡在多次嘗試替那個還未雪硬的tart甩模的步驟上……真崩潰！怕未能及時交上作品，當時腎上腺素飆升到一個頂點時，那種徬徨無助的狀態真煎熬！幸好一切有驚無險，順利完成！走出考試房那一刻所有壓力終於可以釋放出來時，眼淚就忍不住了。」

她自言來到課程最後一天，既不捨一班並肩上陣的同學和導師，同時終能釋放連日來考試的壓力，離別之情五味雜陳，再加上緊張心情尚未平復，一切都很難忘。她又特別感謝導師與助教在課程中的耐心教導，以及一班互相扶持、提點及幫忙的同學，「雖然還要一斷時間才知道成績，但對我來說，學習過程已是最大得益，得到知識及友誼，這才是最無價的收穫。」

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