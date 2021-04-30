【最港電影大獎】去年香港人經歷艱難一年，既要承受沉重的政治氛圍，又遇上疫情肆虐。香港經濟嚴重受創，電影業更是首當其衝，戲院被迫停業，電影拍攝被煞停，就連香港電影金像獎頒獎禮，都要宣佈停辦一屆。不過，為表揚沒有放棄的香港電影工作者，《蘋果動新聞》今年舉辦「第四屆最港電影大獎」，並於昨日在蘋果日報大樓頒發「堅毅精神獎」給六位電影工作者，包括年初自爆為拍《乜代宗師》賣樓的黃子華、顧定軒、田啟文（田雞）、趙善恆、梁成致（Sam哥）和關信輝，顧定軒接過獎項時更眼濕濕。

撰文：馮國康

子華賣樓拍《宗師》

為了香港電影，你可以去到幾盡？黃子華答你，他可以賣樓籌錢拍《乜代宗師》。當然，很多人會說，賣樓拍戲可能有錢賺吧，就如之前的《棟篤特工》也賣個滿堂紅。然而任誰都知，在政治低氣壓下開戲，有如倒錢落海，若單純看錢份上，絕不可能有此決定。那理由便得一個：香港人，怎可以沒有賀歲片度歲？子華在棟篤笑《嘩眾取寵》說過：「我做人嘅座右銘係乜？輸少當贏。唔係輸少少當贏，係輸剩少少都當係贏。」大抵他也是本着這宗旨去做，才沒跟大隊拍合拍片。「我唔想有人去過濾我點樣拍，有乜可以拍，有乜唔可以拍。」他說。

子華在《乜代宗師》的付出也不止是錢。一人身兼導演、編劇同演員，又跟劉心悠一起接受拳擊特訓，右手打到骨折，這些辛酸外人大多不知。香港人出名靈活變通，就如《乜代宗師》主題曲《上善若水》所講：「最強嘅武功，上善若水嘅心胸，正面進攻，水洩不通，我就劍走偏鋒，無最巔峯，一杯水斟一半，唔會自滿。」

SAM哥：逼自己進步

「Sam哥」梁成致昨日在頒獎禮上領取堅毅精神獎，他自資拍攝的《極鬪》系列雖然常被取笑，但他仍堅持拍下去，且一部比一部進步。自小飲香港電影奶水大，Sam哥認為香港電影有獨特味道，而這種味道沒有其他電影能取代：「呢個係加埋我好多嘅記憶，好多成長時嘅經歷。」

在2013年開始自資拍電影，並自編自導自演，Sam哥說：「遇到困難有諗過放棄，但有觀眾支持、願意買飛入場，因為咁逼自己進步，希望一部好過一部。」《極鬪》系列已拍到第10集，他指香港電影未來一定唔易行，但願香港觀眾給予機會及支持，多人入行而有良性競爭，行業就會好。Sam哥過往有找投資者合資，但他想拍一部百分百自己的作品，只能自己走下去，他說：「我𠵱家年紀唔可以等太多，要行呢條路就要自己製造機會畀自己。」他指現今資源不多，有三、四成劇本就去開拍：「世上冇完美嘅劇本，只會有完美嘅action。最緊要係action，香港電影，action！」

顧定軒守護廣東話

近年電影新人當中，顧定軒是令人眼前一亮的年輕演員，不少港片《藍天白雲》、《麥路人》等都會見到他的蹤影，昨日他接過獎項時眼濕濕流鼻水，表示因這個是自己首個電影獎項：「好想多謝一直支持我嘅所有人，特別係呢幾年仍然肯畀機會我嘅人，等我可以繼續參與香港電影。」

顧定軒提到近日經常入場睇港產片，好想繼續拍好多港產片：「因為港產片係我最熟悉嘅語言、我最熟悉嘅故事同埋文化。佢畀到我嘅親切感，係其他地方電影畀唔到我。最後，好想大家陪我一齊，繼續保護屬於我哋嘅電影。」

顧定軒透露，近兩年特別感到迷茫，他說：「我唔算好有信心嘅人，上年自己遇到好多好機會，亦逼自己新嘗試，自己勇敢咗。」去年顧定軒參與了《全民造星III》，得到了大眾關注，他有幸沿途一直獲經理人陪伴，引導他走對方向：「以前自己盲舂舂入咗行，都唔知可以行到幾遠。直到遇到佢，我肯定咗我嘅方向。」

田雞：獎項獻家人

已入行42年的田啟文（田雞），今年離任香港電影工作者總會會長，他昨日領獎時指，多年努力犧牲了不少與家人相聚的時光，他說：「呢個係我對屋企人嘅虧欠，希望呢個獎可以稍稍慰問番佢哋。」田雞記得當初入行時，父母不相信他能在行內站穩陣腳，令他更意識到相信年輕人的重要：「做人一定要有夢想，我唔係貪慕虛榮，係想到有朝一日離開嘅時候，冇後悔過為人生、事業去付出。」

田雞13歲因看了《五毒天羅》被感動，立志要入娛樂圈，他說：「希望能夠帶正面訊息畀大家，未必所有人認同你，但今日未睇到，唔代表人哋唔會知。」他指從拍攝《少林足球》（圖）終於知道自己的價值：「不過部戲係我人生入面最痛苦，因為又要管公司，又要睇住部戲，自己又要做演員。嗰刻我對自己要求，只要拍呢部戲唔死得呢，我應該冇問題嘅。」近年常有人爭論香港電影已死的議題，田雞深信只要電影人不要計較個人得失，團結去推動行業發展，香港電影會有另一個高峯。

關信輝：港產片不死

關信輝執導、劉德華主演的《熱血合唱團》贏盡口碑，偏偏天意弄人，去年疫情肆虐，電影上映五天便被迫停止放映，關信輝指：「心入面的確幾失落，因為我哋用咗好多心機時間去寫劇本。」不過他沒有自暴自棄，反而更積極籌備下一部戲，堅毅精神可嘉，他昨日獲獎後說：「我會好珍惜呢個獎，因為你哋嘅鼓勵，畀到我好大嘅力量同勇氣，繼續向前，繼續去奮鬥，繼續追求我嘅夢想。」

關信輝指去年面對恩師陳木勝猝逝，才是最大打擊，他說：「聽到佢離開嘅消息，好記得我不斷喺間房兜圈，個腦好似空白咗咁。」關信輝有今天的成就，全賴陳木勝提攜和時刻教訓，他憶起最後一次跟恩師飲茶，對方提到現在拍電影越來越困難，但仍勉勵他不要放棄，繼續透過電影散播信望愛，用生命影響生命，這亦成為關信輝堅持拍電影的動力：「我覺得唔係我揀咗電影，係電影揀咗我。我哋唔放棄，香港電影就唔會死。我個心未死嘅，因為唔值得放棄。」

趙善恆：好喜歡做導演

樂隊ToNick主音趙善恆執導的《一秒拳王》，去年雖然因疫情遲了約四個月才上映，但票房創下逆市奇蹟，恆仔得獎後多謝團隊，更意有所指向《蘋果》說：「拍電影固然需要有一個意志力同埋堅持喺裏面，但堅毅精神，係需要好多人都一齊有，咁個力量會更加大。用電影去實踐呢個精神固然係好，但我希望2021年大家可以繼續加油，繼續堅毅落去，因為我覺得香港𠵱家都好需要呢種力量。」

恆仔早前接受《蘋果》訪問，指許多事情想到便做，做錯便改，不會後悔。當年他在香港演藝學院電視電影學院主修Audio，只因同時喜歡音樂與電影，後來發現對做導演特別有feel，畢業後便由編劇做起，2017年與甄栢榮合導《救殭清道夫》：「我唔知做導演呢個決定啱唔啱，只知道自己好喜歡做導演，好想將腦裏面嘅嘢呈現。」

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