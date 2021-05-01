22歲TVB藝員吳偉豪憑《愛‧回家之開心速遞》飾演「朱凌凌」成功入屋，今日網上流出一段疑似是吳偉豪的不雅影片，短片長12秒，片中男子全身赤裸，邊沖涼邊自拍，還有自摸下體的畫面。細看片中人的樣貌，人中位及笑起來的酒窩、胸肌、胸口上的癦，無論身材及樣貌特徵，的確跟吳偉豪相似。吳偉豪本身左胸有粒癦相當顯眼，由於自拍左右相反，片段中男主角右胸亦有粒癦。

《蘋果》曾致電吳偉豪，但對方一直沒接聽，傳短訊亦未獲回覆。不過今日中午，有網民在他的IG帖文中留言說：「朱凌凌，你咁細X嘅」，到下午該段留言卻被刪掉。但網民依然在討論區熱烈談論，「係佢嚟喇，條眉，個鼻，連啲腹肌都一樣，連笑容都一樣」、「個樣似佢，但唔肯定係咪同一人」。

吳偉豪雖然憑「朱凌凌」開始為人認識，但真正受到關注卻是一身的緋聞，去年被爆有位年長10歲的圈外女友，戀情曝光後即斬纜，之後再傳出他暗交《學是學非》的「是非精」、現年26歲的何泳芍（Honey），兩人年紀相差4年，看來吳偉豪相當熱衷於玩姊弟戀。

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