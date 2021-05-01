楊穎（Angelababy）與黃曉明早前「合體」帶寶貝仔小海綿睇醫生，而當時Baby亦全程一副慈母格抱實病倒嘅小海綿，之後黃曉明又被影到帶個仔去行商場玩，非常溫馨。有父母嘅愛護，「打敗仗」嘅小海綿事隔一個禮拜左右就已經好返晒，而病癒後嘅佢仲跑得好快。

近日喺網上流傳一段Baby帶小海綿搭飛機嘅短片，地點喺上海機場，未知係咪因為趕搭飛機關係，只見Baby甫到機場就已連行帶跑地急步行去離境大堂，至於被阿媽拋離幾十個身位嘅小海綿，就一直推住自己嘅紅色行李篋，與一名似係保姆嘅女士一齊慢慢行。不過當Baby途中停下來回頭望小海綿時，小海綿即醒目地推住自己個篋仔向媽媽嘅方向喪跑，雖然有幾次小海綿幾乎可以追到阿媽，但每次當兩人相距約兩個身位時，Baby又突然「加速」，搞到小海綿又要跟喺阿媽身後狂奔，直到兩人「走」到排隊離境嘅位置，小海綿才能追上Baby。小海綿對終於可以追到媽咪似乎好開心，不停狂跳，而Baby見囝囝咁開心亦忍不住大笑。

雖然小海綿今年只得4歲，但人仔細細就已經跑得咁快，唔知同佢阿媽做過同「跑」嘅節目有關，睇嚟佢大個可以向住「跑步」呢方面發展。

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