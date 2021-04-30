昔日「性感女神」孫佳君與富商男友劉貴喬分手後，母兼父職獨自照顧兩子。孫佳君其後復出幕前，雖然工作量不多，但財來自有方，2017年斥資9,580萬港元購買位於中半山雅賓利道的The Albany中層近2,000呎單位，當時有報道指孫佳君買樓是「一炮過」，並未有做任何按揭，她回覆傳媒時以「I love Hong Kong」作為買樓回應，十分霸氣。至今年4月，她又拍片透露自己搬了新居，進駐月租差不多8萬元的深灣千呎豪宅，讓兩個兒子有個安樂窩。

日前孫佳君與囝囝在太古城的AEON百貨公司行街，傍晚6時許，孫佳君和囝囝由司機接載到百貨公司的上落客區。現年46歲的孫佳君保養得宜，身材廿年如一日，白色短身T恤襯貼身牛仔褲，露出小蠻腰，腰間還有空位可以攝住部電話。孫佳君雖然不施脂粉，兼戴住Cap帽和黑框眼鏡，但全身名牌衫袋，還有手上金錶，貴氣非凡，令人不期然多望幾眼。反而兒子打扮樸實，穿上黑衫黑褲，一落車就乖乖戴口罩，保持高防疫意識。

孫佳君一入百貨公司便向職員查問買襪的地方，囝囝一直緊隨其後，還拿着一個環保袋，相信是準備用來袋住媽媽的戰利品，注重環保。孫佳君和囝囝感情看來相當好，全程用英文夾雜國語對話，細聲講大聲笑，囝囝還作狀用手打媽咪，母子完全冇代溝，非常玩得。揀了約10分鐘，孫佳君仍未能揀到心水靚襪，之後就轉戰行運動服裝區，睇太陽眼鏡。孫佳君警覺性甚高，疑發現有記者後，即在試身室附近左穿右插，成功避過傳媒耳目。

孫佳君在1994年以20歲之齡贏得新加坡小姐冠軍，後來到香港發展，靠周星馳的電影聞名，在第一部接拍的《百變星君》中有泳裝演出，清純外表加上魔鬼身材，吸引影迷關注，成為90年代性感icon。不過，孫佳君的工作不及花邊新聞吸引，多年來最為人熟識，是她與已故商人羅兆輝的戀情；至03年起淡出娛樂圈，之後為富商劉貴喬未婚誕下兩名兒子，到2009年孫佳君被男方家暴決心分手獨力撫養兒子，並於2012年復出拍戲。2014年，孫佳君戀上法籍三星米芝蓮廚師男友Olivier，可惜因文化差異分手。

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