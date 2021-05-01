樂壇天后Britney Spears與父親Jamie Spears因財失義，事業和金錢多年來在Jamie監管下的Britney希望擺脫父親的控制，兩父女的官司近日在加州展開，Britney將於下月23日首次接受法院聆訊。

英國BBC電視台記者Mobeen Azhar得到新法律文件，Jamie在文件中指Britney患有認知障礙症，認為她有必要接受嚴格監管。Mobeen在新紀錄片《The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship》中透露，他最初認為認知障礙症只是陰謀論，但他亦指：「Britney可能有認知障礙症，但我不是醫生，如果她真的有病，即是全世界也察覺不到。而另一個可能性就更加邪惡，她可能根本沒有認知障礙，但監護權的團隊想要造成這樣，這是非常可怕。」Britney的fans亦不相信她有病，認為有認知障礙症根本不可能記得歌詞和舞步。雖然Britney的官司沒完沒了，但她卻一於少理，昨日還在IG貼上兒時舉起中指的黑白照片回應：「我叫Britney Spears，你好！我其中一項最強的天賦就是我很直接！」

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