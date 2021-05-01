韓國型男玄彬孖女神女友孫藝珍主演的tvN劇集《愛的迫降》，於前年12月開播後旋風席捲至全球各地，除了亞洲地區外，更紅到去美國，美媒《華盛頓郵報》和《福布斯》評為「必須觀看的國際系列推薦作品」和「2019年最佳韓國電視劇」，可見《愛的迫降》有幾犀利。不過播畢年多的《愛的迫降》最近又再次成為話題，事關它終於成功打入北韓市場，據日媒報道，不少北韓人冒死追看《愛的迫降》，有網民就興奮表示：「《愛的迫降》終於流行到李正赫（玄彬角色名）的家鄉（指北韓）了。」

從大陸偷運手機

其實早於去年，北韓對外宣傳媒體《我們民族之間》已發文點名指《愛的迫降》有醜化及侮辱北韓之嫌。不過北韓人就懶理當局的批評，根據日媒《ASIA PRESS》報道，《愛的迫降》的熱潮開始在北韓各地擴散。由於在當地欣賞南韓的電視劇或電影等娛樂節目都會受到嚴懲，於去年12月定立的《反動思想文化排斥法》的最高刑罰更是死刑，但北韓人為了看玄彬和孫藝珍談情，亦置生死於道外。而日媒花了一年時間進行採訪，並利用從大陸偷偷帶入北韓的手機進行聯絡，成功得知《愛的迫降》於北韓流行的實況。

託高官成功追劇

日媒記者在這兩個月先後採訪了四名受訪者，雖然實際上追看過《愛的迫降》的人只得一個，但其餘三人都知道有《愛的迫降》的存在。當中受訪的A女承認是拜託高官才成功追劇，目前還未完成劇集。對於劇中令她最深刻的場面，A女說：「看到南韓女演員演人民班長的時候笑死了，吃薯仔和飯焦、還有朝鮮軍人去韓國執行任務的場面，北韓軍人對南韓生活感到神奇的場面也非常有趣。原來南韓也有一種叫汗蒸幕的東西，這邊會說澡堂，那些場面都非常有意思。」

至於在北韓是否有很多人都看過《愛的迫降》時，A女就指：「那個我不清楚，即使真的看了，死也不會透露自己看了。因為會受到嚴懲，如果看了也要扮不知道，這樣會出大事的。但是有時候會知道那個人正在看韓劇，因為對方的服裝、語氣都可以看出來，還有提及韓式料理時，看過韓劇的人都會說用油炸雞用會很好吃。」

年輕人愛看MV

其餘三名受訪者雖然沒有看過《愛的迫降》，但基本上三人都熟悉這部電視劇的內容。B男受訪時表示：「我雖然還沒看，但是經常聽說《愛的迫降》這部有趣的南韓劇集，大家私底下會稱為『迫降』。我知道這是一部北韓軍人在南韓生活後又回來的電視劇，聽說幹部高官們都好像有追看。不過《愛的迫降》沒有 《藍色生死戀》、《天國的階梯》、《吾妻16歲》這麼流行，因為現在管制都很嚴。」C女亦承認因為怕被罰所以不敢看《愛的迫降》，她說：「以前被捉到看一部南韓作品就要服刑一年，但現時就「加辣」到五5年，在監獄裏呆五年等於死。能夠看的應該是有權有勢的幹部，以及不怕死的年輕人吧。最近年輕人看南韓歌手的跳舞片段（指K-pop MV），比看韓劇更多。」

煲劇難上加難

報道指《愛的迫降》最早於北韓新義州流行，直到去年底於平壤和南部地區開始流行，但據知不少人因為偷看而被捕及要接受教化。而據知韓劇或韓片可以流入北韓，是透過USB或SD卡等途徑從大陸偷運到北韓，然後再以非法渠道進行銷售，不過因為受疫情影響，北韓方面早於去年1月已禁止出入境，所以令到目前北韓人要偷看南韓作品的途徑難上加難。

《愛的迫降》講述韓國皇后集團會長的小女兒尹世理（孫藝珍飾）某天因為龍捲風而發生滑翔傘事故，被迫流落北韓，並獲北韓軍官李正赫（玄彬飾）所救，兩人在北韓發展一段浪漫的愛情故事。

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