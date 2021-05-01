韓國話題劇《Penthouse》去年10月開播以來，都引來網民及觀眾熱烈討論，劇集將於6月4日推出第三季，近日劇組亦已投入拍攝工作。《Penthouse》令劇中一眾演員人氣急升，為主演的金素妍及Eugene的事業帶來高峯，而二人除了事業得意外，亦有個幸福家庭，昨日她們就不約而同地公開放閃。

老公主動遷就

金素妍跟演員老公李尚禹於2016年合作韓劇《家和萬事成》而撻着，於2017年結婚，婚後二人不時公開放閃，李尚禹更客串《Penthouse》第二季，用行動支持愛妻。近日金素妍受邀演出網路節目，提到李尚禹婚後為她所做的改變，大晒甜蜜。

於昨日公開的影片中，金素妍透露平時最喜歡的活動是在咖啡室享受下午茶時光，不過老公李尚禹就無法理解：「他不懂在咖啡室待一小時有甚麼好。」所以跟對方旅行時，老公總是點一杯咖啡，快速喝完就急住離開。

金素妍透露她與老公的旅行風格完全不同，李尚禹喜歡多探訪一點景點，而她則是喜歡在每一個地方都待久一點，不過最近李尚禹開始有了轉變：「我休息的日子，oppa會安排行程，而且會先找好咖啡室，所以我真的很感謝，甚至願意一起待兩個小時，一直幫我拍照。」網民都留言「是真愛」、「他們是一對善良的夫妻」、「太羨慕了」等。

樂做家庭煮夫

而Eugene跟男星奇太映合作劇集《緣來天註定》後撻着，兩人於2011年結婚，目前育有兩名女兒露熙及露琳，婚後二人都大方晒恩愛，而近期Eugene忙於拍攝《Penthouse》，奇太映就負責照顧家庭。奇太映於昨日播出的節目《新品上市便利餐廳》中，就公開跟Eugene的家庭生活，當中見到Eugene跟奇太映視像通話時，二人互相派心心放閃。奇太映坦言兩名女兒很喜歡他煮的食物，指結婚後本身不太常下廚，不過女兒出世後有了變化，孩子及老婆也喜歡他煮的食物。奇太映表示：「我妻子小時候口味比較強，所以出乎意料地很挑剔。當然其他食物也能吃，可能因為習慣了小時候的味道，岳母做的食物最好吃。因為老婆有被訓練出來的高級口味，在菜單上給了很多建議，幫了我很多忙。」

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