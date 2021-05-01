陳蕾鍾意打機，時不時在IG開live玩《瑪利歐賽車8》，又自稱仙女，與岑寧兒、MV導演張傑邦、音樂人MIKE ORANGE等組成「錦田車隊」上網鍊車。最近一班人「玩而優則唱」，將遊戲內容變成新歌《屈機》，無論係歌詞中的「龜殼」、「蘑菇」、「200cc」等，都是遊戲術語，陳蕾在IG宣傳時，亦都笑稱佩服自己：「玩Mario Kart玩到寫咗首歌我都真係佩服自己，更加佩服『錦田車隊』嘅成員竟然願意陪我一齊癲。多謝你哋同我一齊玩呢首歌！」岑寧兒對無聊事認真做好認同，睇完歌詞之後自薦編和音。

新歌MV又玩賽車概念，用航拍機取代賽車，雖然沒有道具可以用，但實境中仍有障礙物，MV加上小地圖後，玩味十足。航拍機競速其實在木村拓哉演出的遊戲《審判之眼：死神的遺言》都有出現過，最近《審判之眼》系列會宣傳新作，錦田車隊會否有機會變成遊戲角色，挑戰木村的駕駛技術呢？

另外，李靖筠最近都有新歌《像極了愛情》派台，將會以一連三首歌講述一段女生出軌故事，故事男主角分別是Locker林家熙及朱栢康。《像極了愛情》MV交代李靖筠與朱栢康的感情線，到結尾「周圍都係」的Locker才登場，成為下集伏線。李靖筠今次獻出入行首次的親熱戲，雖然尺度不算大，但李靖筠都有為刷牙準備，今次連拍三集MV，她說：「一口氣拍三個MV，喺重覆嘅場境下跳拍係最困難嘅地方，因為情緒起伏十分之大，好難控制。」

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