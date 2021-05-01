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韓韶禧新瀏海頭勁青春 20歲Ryujin撞樣新女神感不知所措

2小時前
Ryujin撞樣韓韶禧。

韓國新一代女神、憑話題劇《夫妻的世界》彈起的26歲女星韓韶禧（前譯韓素希），近日忙於孖上位男神宋江拍攝《無法抗拒的他》，為了新劇韓韶禧剪了空氣瀏海頭，顯得青春不少。雖然韓韶禧今年出道只是第4年，但近日亦被出道兩年的女團ITZY的20歲成員Ryujin稱為前輩，事關外界不時指Ryujin撞樣韓韶禧，令Ryujin受寵若驚。

尊稱韓韶禧做前輩

於今日播出的節目中，在ITZY中被稱爲「撒嬌王」的Ryujin因為撞樣韓韶禧而為人認識，同場的前2NE1成員Sandara問到：「喜歡被稱為藍色頭髮的她，還是長得像韓韶禧？」Ryujin選擇了「藍色頭髮的她」，並謙虛地表示：「聽到別人說我長得像韓韶禧前輩，我都不知所措。」

有望孖女神做代言人

另外，韓韶禧連日來都有在IG上載靚相，當中她又tag了一間珠寶品牌的IG，而該品牌一直邀請女神全智賢做代言人，未知韓韶禧是為品牌拍攝宣傳照，還是有機會與全智賢一起成為代言人呢？

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