亞姐出身、現年45歲的韓君婷，早年因為要照顧患病母親，並支付龐大的醫藥費，以致欠下40萬巨債。韓母於2018年病逝後，韓君婷情緒大受打擊，身邊友人都擔心她的抑鬱症會復發，「六合彩之子」蔡國威獲悉她情況時，提出其新蒲崗公屋有多餘地方讓韓君婷搬往暫住，韓、蔡兩人開始「同居」生活。之後，韓君婷一直在美容公司打工，因受疫情影響而執笠，韓君婷無力定期還款，走投無路之下，遂在今年初向法庭申請破產。今日《壹週刊》報道指韓君婷日打兩份工，近日更搬離蔡國威住所，蔡國威亦回覆表示深信對方可以有能力養到自己才搬走，所以他也尊重韓君婷的決定。

正當外界以為韓君婷走到谷底有好轉時，其友人今日向《蘋果》爆料：「蔡國威知道君婷破產，向佢逼遷，君婷搬得好急，前後唔夠一星期就搬走咗。」

澄清非白食白住

對於被蔡國威逼遷一事，《蘋果》今日聯絡韓君婷求證，她直認有此事：「我爆出破產新聞，佢直接問我：『你究竟幾時搬走？』我好記得呢7粒字，都講到咁，我都唔住得落去喇。」

韓君婷趁機澄清自己在蔡家並非白食白住，她說：「我想澄清一點，外間成日寫我免費住佢度，其實我入住期間，每個月都有畀4位數字家用，同時我都有補給日用品，疫情最嚴重時，抗疫物品炒價都唔平㗎！我一齊住亦有分擔做清潔同家務。」

韓君婷強調自己絕對不是貪小便宜的人，她承認當日喪母後情緒不穩，蔡國威提出叫她「同居」方便照應，她也經過考慮才答應：「我都考慮咗幾日先打返去再問佢，我搬過去前都講好會分擔屋企開支同家務。佢之前冇得主持《六合彩》嗰排，我都有將家用加碼，TVB又唔係人工高，唔想佢捱麵包。」

20年友情破裂

找到廉價劏房後遷出「蔡宅」的韓君婷，被問到為何申請破產，卻仍花錢搬出去自住，她解釋：「我要對破產官交代開支，我計返畀佢家用條數，原來都夠自己搬去住劏房，咁樣我仲有租單證明交畀破產官。」雖然沒有正職，但她獲網台邀開咪，同時在網上開平台做直銷，暫時打兩份工賺生活費。其餘時間都努力搵兼職，希望盡快還清債項。

韓君婷坦言不想再被抹黑，故決心爆出真相：「我唔可以再講大話去包容佢，保護佢自尊去傷害我，破產件事都冇令我咁唔開心，打擊唔到我，最多係面子同還錢，呢啲係過眼雲煙，我都冇咁傷心。最估唔到我破產後會冇咗個朋友，認清佢真面目。而家自己住，我唔使瞓客廳瞓梳化，有自己空間，唔使睇人面色，仲搵返自己。」

對於與蔡國威「分居」後再爆「割席」，逾20年友情破裂，韓君婷說：「我相信乜都要靠自己，我會積極向前看。」問到韓君婷破產後的新生活，她謂不用開工就做宅女，因為她限定自己每天使費不能多於100元，最慳錢肯定是自己煮食，還可食得清淡，多餘時間便打坐及上網解悶，盡量享受免費的娛樂。她日前就在IG貼出打坐相，並說：「臨瞓前打坐，可以將壓力舒緩，又可以安靜地諗吓明天怎樣開始。」而韓君婷更被發現已unfollow了蔡國威的IG，還刪走部份跟蔡國威合照，似乎決心劃清界線；而蔡國威亦沒有再follow韓君婷。

偕外籍男友人散心

面對困境，韓君婷未有變得負面，反而十分樂觀，她有信心4年破產期內可以清還債務，近日還在IG貼與外籍男友人去沙灘，男方更從後攬着她、手更放在韓君婷的大腿上，展示二人親密關係，韓君婷貼相後留言：「陽光普照，影相留下美好光陰。」是否乘機公開新戀情？她說：「個男仔係朋友個男朋友，嗰日我哋成班人去沙灘玩，佢話同我影相，仲教我呢個姐姐影相擺甫士，畀返我自信心，個男仔話手放嗰度幫我遮咗唔靚嘅地方。」

韓君婷指過去3星期發生的事太多，由公開破產到搬屋忙到透不過氣：「嗰日咪去輕鬆吓，平時大家見我po社交網嘅相係開開心心，因為我想發放正能量，呢次沙灘遊，朋友帶食物，我全日使費搭咗兩程5.5元嘅小巴，來回11蚊，relax咗一個晏晝。破產我都冇話要喊，有咩大不了，馬死落地行。」韓君婷近日安頓好新居便收拾心情，她透露正傾談接拍新劇，為復出做好準備。

蔡國威講法有出入

就逼遷一事，蔡國威今日回覆傳媒時說出另一版本：「作為朋友，我唔相信佢講啲唔係事實嘅嘢。我一直都係本着幫朋友嘅心態，幫到就幫，由第一日佢搬來同我住，我已經同佢講，我供樓，水電煤各方面嘅開支都唔需要佢分擔一半，而相反我喺呢段期間，家用、收入冇增加過，支出反而多咗，但係我覺得我能力上係負擔得到，亦都可以繼續幫到朋友。」

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