剛過43歲 、有「小飛俠」之稱的前新聞主播林燕玲，與圈外老公葉浩文結婚3年，並誕下一子葉星辰。離開主播崗位的小飛俠，早年自資做網上生意，當上KOL開設網店「小飛俠健康百貨」，貨品種類五花百門，平如數十元的口罩，以至數千元的珠寶首飾都有售賣。可是，日前有《蘋果》讀者Ben投訴，指小飛俠在社交平台所貼的一款珍珠雪糕首飾系列，其設計概念和款式，和自己去年所生產的一款首飾幾乎倒模一樣，疑有抄襲之嫌。

客戶查詢揭發事件

Ben向《蘋果》透露經營自家品牌首飾多年，該款被指抄襲的雪糕首飾系列，在去年推出市面發售，而每一粒珍珠均是自己親身找珍珠商攞貨，因此特別有印象。Ben指由於日前收到顧客查詢才揭發此事，他更向《蘋果》提供自己在IG私訊追問小飛俠的對話內容。對話中，小飛俠最初向Ben承諾會了解事件，並會儘快回覆Ben，之後她說自己的網上商品平台，只負責做直播推銷員，所有商品均由J-Hub（香港珠寶工坊）提供，並指「根據客戶資料，產品來自萬利珠寶首飾有限公司。」小飛俠又應承未上架的產品和宣傳照一律不會再用。她在對話中說：「其實我收到你嘅message嘅時候都好驚訝，但唔希望發生太多誤會。」

除了自家設計的產品被人疑似抄襲，Ben更發現小飛俠的商品平台網站，竟貼了一張和自己早前發售的珍珠雪糕耳環宣傳照片。Ben就此事再追問小飛俠，小飛俠說：「事實上，這是未發佈的頁面，我哋未有將佢上架。」

強調尊重知識產權

而小飛俠日前在社交平台貼出自己戴上雪糕吊墜的照片時，已被大批網民狙擊，說她抄人設計。小飛俠今日就此事回覆《蘋果》時，表示合作客戶J-Hub日前已在IG專頁出聲明。聲明中，J-Hub強調尊重知識產權，支持珠寶原創設計，並表示若然在直播前未釋除疑慮或有所定斷，被投訴公司的產品便不會參與該直播。而小飛俠的網站原定在4月22日直播中，最終亦將疑涉抄襲雪糕系列飾物抽起，並無發售。

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