在Marvel宇宙（MCU）扮演「閃銀」（Quicksilver）的30歲英國男星艾倫莊遜（Aaron Johnson），與54歲英國女導演Sam Taylor-Johnson相戀逾10年，兩人於2012年6月在倫敦結婚，並育有兩名女兒，是圈中公認的模範夫妻，之前被拍到一起到土耳其出海度假，甜蜜慶祝結婚周年紀念。不過，艾倫和Sam近日卻被瘋傳婚變，事緣兩人於上月初放盤出售價值750萬美元（約5,850萬港元）、位於荷李活山，並有七間睡房的愛巢，隨即傳出兩人婚姻觸礁的消息。

年齡差24載

艾倫莊遜憑2010年電影《勁揪俠》（Kick-Ass）成功彈起，及後又演出過2015年電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers： Age of Ultron）和2016年電影《夜行動物》（Nocturnal Animals）等。艾倫於2009年參演Sam執導的作品《約翰連儂：不羈前傳》（Nowhere Boy），迅即撻着，當時他只得18歲，而Sam就已經是年過40歲的熟女，所以最初兩人的感情並不被外界睇好。不過艾倫與Sam一直十分恩愛，育有兩名可愛女兒，兩人偶然還會在社交網貼相放閃，而Sam與從事藝術品買賣的前夫Jay Jopling亦育有兩名女兒。雖然艾倫與Sam年齡相差24載，但他為表對老婆的愛意，於2017年Sam的50歲生日，在胸口紋上她的名字，被網民狂讚是專一情深好老公。

粉絲狂示愛

此外，Sam於2006年在電影圈發展，曾經執導2015年性愛電影《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）。事實上，Sam正忙於執導及監製新片《Rothko》，第二次與老公艾倫合作，故令人懷疑婚變消息是否屬實，不過兩人至截稿前都未有就傳聞發表任何意見。雖然離婚消息尚未證實，但已有不少網民在社交網向艾倫熱情示愛，其中一名女fans更貼上惡搞圖片，並搞笑留言：「我會在他身旁，張開手臂、雙腿和嘴巴。」十分瘋狂。