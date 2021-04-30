人氣王姜濤昨日度過22歲生日，眾姜糖為祝賀偶像，近日豪花近百萬元，除在中環、尖沙嘴及旺角等旺區買下大廈廣告位，還佔領姜B所住的銅鑼灣一帶，包下電車車身及電車站廣告位、百貨公司大型電視屏幕等送祝福，成功把該區打造成名副其實的「姜濤灣」。除姜糖外，連鄭裕玲及林海峰也向姜B送上祝賀，更有插畫師網民特地為壽星仔畫圖慶祝，不少網民也留言道賀，可見姜B集萬千寵愛在一身。

姜濤昨日迎來22歲生日，但因MIRROR演唱會將於下星期舉行，壽星仔昨日要如常跟其他成員一起排舞。《蘋果》昨午約12時半先見姜B以黑色運動裝離開銅鑼灣住所去跑步，甫出大廈見到有傳媒等候，他即狂奔向維園方向，回望見有記者尾隨即加速跑去灣仔。姜B跑完步後先返家休息，下午2時許再以全身黑look造型出發去排舞。

記者向姜B送上生日祝賀，他聞言說：「多謝，唔好意思，我要趕住去排舞。」姜B指生日願望是演唱會順利，可會補搞生日會？他說：「補祝都演唱會後先決定，𠵱家冇時間，同埋始終仍然有疫情。」他表示可能晚上在社交網開直播謝fans，對於姜糖豪花近百萬在電車、電車站和大型屏幕賣廣告等送上生日驚喜，姜B認同太破費：「真係好開心，但都心痛佢哋嘥咁多錢，但都開心佢哋有捐錢。」生日願望是否想拍拖？姜B說：「要問花姐，順其自然，我冇特別抗拒。」之後便上車離開。而姜B前日已在Ig限時動態貼出風景相及留言感謝姜糖：「謝謝大家為我做的一切，我都有看到。」

百德新街設打卡位

至下午4時，梁業（肥仔）趁姜B跟眾MIRROR成員排舞時，向他送上一袋蛋糕仔，更叫眾兄弟合唱生日歌，令姜B哭笑不得，肥仔笑言：「呢啲只係心意嚟架啫，大家為佢歡呼。」之後江𤒹生也出帖表示讓姜B親吻他當禮物。而昨日凌晨MIRROR隊友呂爵安、盧瀚霆及「花姐」黃慧君亦有在Ig送上祝福。

眾姜糖近日在銅鑼灣的巴士站、電車站和大型屏幕，當中包括祟光百貨外超巨型大屏幕賣祝壽廣告，誓要把他現居的銅鑼灣打造為「姜濤灣」，加上中環、尖沙嘴及旺角等旺區的大廈廣告位，粗略估計合共要花近百萬。而姜B的fans club更把百德新街一個貴租地舖打造成姜糖「打卡天地」，但只招待報名會員。《蘋果》記者昨日到場了解，舖內有三個打卡位包括有三個一比一的姜B人型紙板、姜字燈牌與姜B迷你公仔和寫上「姜濤濤22歲生日快樂」的大型佈景板，現場播放姜B歌曲及向入場粉絲派發應援物品。據知，該地舖是由一位姜糖借出，早已有700位姜糖報名打卡，另外有1,000人報名領取應援物品，下午2時半現場有數百老中青姜糖排隊，場面墟冚。

嘟姐林海峰送祝福

現年28歲的時裝設計師Jasmine昨日自發到銅鑼灣派應援禮物，她透露用上三星期籌備及約花了500元，親自設計生日卡、貼紙400份及45份匙扣等應援禮物。談到為何喜歡姜B，Jasmine表示：「起初因為佢靚仔，後來見佢可以壓台，好謙虛及有禮貌。好鍾意佢嘅真，希望佢可以keep到初心。」同場還有八歲粉絲心心，她畫了姜B的cute版人像印成生日卡，並說：「姜濤生日快樂！我會係你一世嘅小姜糖。」

另外，林海峰、盧覓雪及谷德昭等昨早在商台節目《晴朗的一天出發》，一同唱生日歌送給姜B，而鄭裕玲（嘟姐）昨日在Ig分享為商台DJ朱穗傑（傑豬）預祝今日生日的相片，當中見蛋糕上除了有傑豬的名字外，還特別加上姜B。而一名本土業餘插畫師「丹尼爾。海」昨日在fb貼出一幅「姜濤誕」日歷圖畫，並搞笑留言：「今日咩日子？今日咪姜濤誕囉！點解仲未成為法定公眾假期㗎？」