自去年初肺炎爆發後，粗略估計過百場演唱會相繼取消，演藝事業可謂進入冰河時期。隨着疫情緩和，演藝事業逐漸復蘇，繼黎明宣佈在暑假開騷後，在2017年休團的C AllStar，前晚在陳志雲的網台節目《Stephen．傾》中宣佈今年開騷，之後更正式在社交網宣佈：「我哋開show喇，7月，紅館見，集合吧！」

志雲節目公佈

節目中，志雲代fans問C AllStar可否不要再分開？四子只表示暫時不會，之後陳健安（On仔）說︰「呢刻應承大家，今年啦！」當問到幾時開騷？何建曦說︰「Good idea，咁不如搞啦，近近哋唔好要大家等太耐，講得嗎？真係講得，咁就講啦，就係7月。」之後On仔鄭重宣佈︰「我哋C AllStar嚟緊嘅2021年7月份，開我哋第三次紅館演唱會。」今次是他們相隔四年在紅館開騷，本來這個騷計劃在去年出道10周年舉行，但礙於疫情關係，延至今年才實現。

加場門票秒殺

另一方面，成軍15年的樂隊Kolor將於本月29日在九展舉行演唱會，因門票反應熱烈瞬即被掃光，主辦單位日前宣佈加開30日一場，但結果同樣秒殺，Kolor在fb留言表示與場地、製作團體傾再度加場的可能性，有消息的話會盡快公佈。另外，樂隊ToNick亦宣佈7月會在九展舉行音樂會，主音趙善恆承認此事：「我哋計劃7月初開騷，遲啲會公佈確實日期，多謝支持。」昨日亦在Ig公佈消息。

有騷睇當然覺得開心，不過演唱會海報同樣會帶來歡喜，近日有網民熱烈討論黎明、莫文蔚及胡楓的演唱會海報，有人笑言設計風格跟「祖國Style」看齊，亦有人覺得似社區會堂的宣傳單張，健吾亦開post討論這三張海報，表示：「我開始期待C AllStar那一張海報可唔可以突破一眾前輩！」