曾於2009年涉毒被捕的50歲日本女星酒井法子今日透過所屬事務所「Office Nigun Niiba」，宣佈昨日已經離巢，並開設個人事務所「株式會社Smile」繼續藝能活動，她昨日還隨即開YouTube頻道投身KOL界。

「Office Nigun Niiba」今日在官網公開酒井法子的親筆信，她在信上感謝事務所社長及員工，指她一生都不會忘記他們的恩惠。今年已經50歲的酒井表示：「往後，還有幾多日？很多時候會想着自己會否在藝能界獲得工作機會，對我來說剩餘的時間不多，所以想再一次挑戰。」除此之外，酒井亦開設官方YouTube頻道「一億之Smile」，尋找為觀眾帶來笑容的人、產品、店舖和企業。酒井昨日就上載第一條短片，在片中邊做手語邊唱出代表作《藍色的兔子》，她表示為了令日本和世界再次得到歡笑而開設頻道，然後她又化身飲食版記者，到訪西麻布的九州料理店訪問食店老闆，期間又品嚐玉子燒和火鍋，短片上載19小時錄得超過10萬次點擊率。

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