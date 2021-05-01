太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）於今年3月猝逝，事件令不少歌手及音樂業界的人傷心，曾到Gary錄音室錄歌的樂隊Mr.主音布志綸（Alan）今日在社交平台貼相，指Gary的錄音室原來隨着對方的逝世而結束營業，Alan與隊友杜志烜（Tom）、譚健文（Dash）及太極的雷有輝（Patrick）等特地到場，舉行告別派對。

Alan以「Farewell to Gary Tong studio」為題，向Gary的錄音室道別，他說：「第一次錄音，第一首得獎歌，無數次通頂，好幾隻專輯製作都在這裏發生，實在太多美好回憶。最後的一晚，大家帶着快樂心情送別這個地方，開心地懷念着Gary的笑聲語氣。繼續做好音樂，他的意識永遠留在我們的心底裏。」

周慧敏都畀Like

而Tom都有貼圖和短片到社交平台，看到眾人開心飲食，更有人即興用筷子當鼓棍敲打外賣盒扮打鼓，氣氛輕鬆愉快。而在這個告別派對中，Gary也有「到場」，一眾好友圍着他的遺照拍大合照，部份人開心舉起V字手勢，沒有悲傷，相信是大家都想以開心的心情去歡送這個留下不少腳毛與汗水的錄音室。與Gary合作過的女歌手周慧敏，都有留下紅心emoji來表達心意。

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