近日不少韓劇都受到觀眾狙擊，內容稍有不合歷史或文化，就會被網民及觀眾瘋狂投訴，輕微者劇組道歉了事，嚴重者會迫使劇集腰斬。而今個月亦有多齣新劇播出，當中有講及朝鮮時代光海君統治下的歷史劇《綁匪－盜取命運》，亦有以1980年光州民主化運動為背景的《五月的青春》，由於都屬比較敏感的題材，所以有機會被觀眾高度關注。

（一）MBN《綁匪－盜取命運》（首播日期：5月1日）

由丁一宇孖韓國少女時代成員Yuri主演的《綁匪－盜取命運》屬於收費台MBN首部古裝劇，劇集以光海君在位期間的朝鮮王朝，同時反映當時欺壓女性、賤民等社會現象。故事圍繞丁一宇飾演的綁匪巴宇，他因為家族慘遭滅門，成功逃脫後一直過着隱姓埋名的生活，並專門綁架無法改嫁的寡婦到她們心上人手中，不過一次他卻誤綁了光海君與昭儀尹氏所生的庶女秀景（Yuri飾），因而令丁一宇展開了一段逆轉他命運的愛情故事。

（二）KBS《五月的青春》（首播日期：5月3日）

憑人氣韓劇《Sweet Home》而上位26歲李到晛孖拍檔高敏詩再度合作，兩人更擔正做主角，該劇以1980年代光州民主化運動的時代作為背景，講述在不知道即將到來的歷史漩渦的情況下，向住命運奔跑的年輕人的故事。劇中李到晛飾演從小在光州的鄉下長大，之後考上首爾醫學大學的男主角，在某次回到家鄉時，因一場意外事件，認識了一位深深吸引他的奇妙女子。高敏詩飾演到光州工作的護士，比起當「白衣天使」，她更像是「白衣戰士」，是個夢想去德國留學的新時代女性。兩個個性截然不同的年輕男女，偶爾相遇後，陷入一場催淚的愛戀。

（三）tvN《Mine》（首播日期：5月8日）

韓國42歲靚媽李寶英為老公池晟生了兩名小孩後，未有全職做媽媽，反而不時接劇過足戲癮。今年李寶英再攜新劇《Mine》回歸公仔箱，之後更獲老公送咖啡車打氣，甜蜜滿瀉。《Mine》由李寶英以及《天空城堡》金瑞亨擔正，講述擺脫世俗的偏見，尋找真正自我的堅強女性的故事，劇集由《有品位的她》、《我們遇見的奇蹟》的編劇白美京執筆。李寶英於劇中飾演曾是巨星的孝元集團二媳婦徐熙秀，她不顧家族對自己的偏見，堅守自己的家庭，把丈夫的兒子視如己出，組織幸福的家庭。而金瑞亨則飾演財閥出身的孝元財團大媳婦鄭書賢，她不顧沒有愛情的政治婚姻，過着自己的人生。有着非常不同際遇的李寶英和金瑞亨究竟會面臨怎樣的裂痕，刺激她們要尋找「Mine」的到底又是甚麼？

（四）tvN《某一天滅亡來到我家門前》（首播日期：5月10日）

韓劇《大力女子都奉順》的31歲女星朴寶英前年拍畢《Abyss》後，同年11月在直播中宣佈因傷患而停工，休息年多的朴寶英加盟新事務所後，今年即攜新劇《某一天滅亡來到我家門前》回歸。朴寶英在劇中飾演沒有目標和夢想的網絡小說編輯，在「滅亡」徐仁國出現後，兩人在100天內發生了「限定」愛情故事。劇集故事內容和劇名一樣，於第一版預告中，朴寶英聽到門鐘響，一開門看見徐仁國，問對方是誰時，徐仁國就回答說：「我是滅亡。」而徐仁國在劇中的「滅亡」就是處於神和人類之間的中間人，預告兩人將發展一段奇幻的愛情故事。

（五）tvN《心驚膽戰的同居》（首播日期：5月26日）

上位小生張基龍在劇中飾演已經999歲的九尾狐，他擁有俊俏的樣貌，更因為擁有近千歲的智慧，加上性格認真、嚴格和威嚴，給予人cool爆的感覺。而張基龍為了變成人類，一直在收集人類的精氣。至於在劇中飾演平凡大學生的惠利，由於性格太果斷及太理智的關係，令她一直是戀愛的絕緣體，並以母胎單身過生活。而《心驚膽戰的同居》故事是講述惠利和張基龍展開人狐的同居生活，是一齣浪漫愛情喜劇。

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