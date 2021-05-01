韓國綜藝節目《Running Man》（RM）的元老成員李光洙，日前宣佈因傷退出主持11年的節目，令一眾《RM》fans大感晴天霹靂。光洙將於本月24日進行最後一集《RM》錄影，預計會於下月中播出。而《RM》明日播出最新一集，節目組連日來都有公開最新預告照，繼昨日公開全昭旻提及往事而爆喊的預告照後，今日再公開多張新預告照。

「國民MC」反擊

池錫辰於節目玩大爆料，踢爆「國民MC」兼人夫劉在錫過去因為和女友分手後而大喊了一場，笑爆全場。於明日播出的一集中，劉在錫回憶起讀大學時的情況，金鐘國就質疑說：「你期待過會發生甚麼的浪漫愛情嗎？想像不到哥哥在女人面前調皮的樣子。」 池錫辰和劉在錫擁有30年的友情，所以即時爆料說：「他很淘氣，當時他和女生在一起時，在練歌廳選擇了別人不選的歌曲。他為了和女朋友交往10分鐘，走了1小時30分鐘的路程，不過和女朋友分手後，就在我面前嗚嗚地喊。」不甘被爆料的劉在錫亦即反擊說：「池錫辰亦因為女人在我面前大哭了一場。」引得現場笑聲不斷。

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