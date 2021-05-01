被指是億萬駙馬的劉威煌，昨晚在麥花臣舉行音樂會，太太林佳琪（Sandy）一直在台下支持。劉威煌開場時由後台走出觀眾席唱歌，現場粉絲非常激動，很多人衝離座位跟他合照，被圍得團團轉的劉威煌還失措大叫「Oh My God」，氣氛熱鬧。全晚歌迷幾乎陷入瘋狂狀態，不斷走近台邊尖叫，劉威煌亦叮囑大家小心碰到台邊射燈免觸電，要保持社交距離，而自己亦沒有直接跟歌迷握手，只用手臂觸碰。

一輪熱身後，劉威煌表示觀眾等了半年，終於等到他開騷，更是疫情下最快開到7成半入座率的歌手。唱出《灰狗》前，他坦言此歌曾令他萌生放棄唱歌的念頭：「4年前出埋呢首歌，冇乜人理我，曾經想過唔唱，但有你哋我點會放棄。」原本他打算帶同養了多年的愛犬Jumbo到場欣賞，更推出一系列Jumbo標誌的產品在場售賣，可惜愛犬在他開騷前不久離世，之後更獻唱《一生所愛》來懷念愛犬，隨後唱出《夢中人》時，他表示唱給一生最愛的Jumbo。

安哥時劉威煌有感而發，表示網上有人形容他為億萬駙馬：「有人甚至話我軟飯都唔識食，我就係咁硬頸，我亦唔係乜嘢億萬駙馬，我想用我雙手建立想得到嘅，最重要老婆支持我，做番個男人，特別唱首歌畀佢，佢唔知今晚我會唱。」隨即唱《你是如此難以忘記》冧愛妻。完騷前他呼喚一眾支持他的歌手上台合唱《巨輪》，包括林師傑、黎瑞恩、區永權、羅凱鈴、關寶慧、何婉盈、海俊傑等人，最後在嘉賓和歌迷慫恿下加唱《友共情》後才完騷。

劉威煌完騷後表示沒想到歌迷如此熱情，不過暫沒有計劃開part 2，並自嘲人氣不足，未能開2場騷，今次是否做到收支平衡？他說：「未知，仲計緊數，可能平到。」至於重提被指是億萬駙馬，這次可會令他吐一口悶氣？他說：「唔知點解啲人咁講，直情係人身攻擊，話我係軟飯王，又有人話我軟飯都唔識食，白癡！係唔係都俾人話，我問心無愧。」他不希望有誤會，寧願有日跟取笑自己的人互相認識，交個朋友。

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