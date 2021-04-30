「如果有多一張船票，你會不會跟我一起走？」周慕雲說。這句對白相信不少王家衛的影迷都好熟悉。

由王家衛執導，梁朝偉、張曼玉主演的《花樣年華》，不經不覺該片上映至今已有21年，去年20周年時推出的4K修復版，在康城影展首映後，便展開世界巡映，可是去年因肺炎疫情影響，加上香港戲院曾三度停業，本港要延至近日才公映。而王家衛旗下的澤東電影公司，今日推出《花》片的紀念品套裝，火速售罄。其實《花樣年華》當年由開鏡到梁朝偉贏康城影帝凱旋而歸，都有不少值得重溫及令人津津樂道的事。

2018年英國BBC選出全球100部電影作排名，而《花》片打入第9位，躋身十大之列。與此同時，王家衛花了5年時間將《花》片修復重新上映。在上映前夕，王家衛拍了一段片與影迷分享，他說︰「《花樣年華》發生在香港，今年係佢21歲，過去嘅5年，我哋重新修復呢部電影，希望以最好嘅狀態去迎接呢個日子，呢段時間大家已經好耐冇入戲院，希望《花樣年華》係好嘅開始。如果多張戲飛，帶你身邊嘅人一齊去，我哋戲院見。」

重溫香港、泰國取景點滴

充滿了60年代情懷的《花樣年華》，於1999年的7月26日在中環蓮香樓舉行開鏡記者會。當日張曼玉一身旗袍打扮，與梳了「蛋撻頭」的梁朝偉現身，會上非常熱鬧，更吸引到日本記者來採訪。電影之後在港進行拍攝，戲中幾場在餐廳食飯戲，就是在已休業、位於銅鑼灣的金雀餐廳內取景。而飾演蘇麗珍的張曼玉打開的餐牌則寫住新廣南餐廳；至於她的老闆何先生經常叫她訂枱的天香樓，其實這兩間食店仍存在，分別在旺角及尖沙嘴。另一個較為人熟悉的場景，就是戲中蘇麗珍經常去買雲吞麵，在窄巷樓梯邂逅梁朝偉飾演的周慕雲，該條樓梯位於中環威靈頓街，可是該處早年已拆卸，新建的大廈中有一條簇新的樓梯通行。

至於蘇麗珍和周慕雲經常行來行去談情的小巷，其實在泰國取景。2000年4月中，《蘋果》在泰國直擊梁朝偉在此補戲，取景的地點是一座有百年歷史的建築物。該處位於市中心石龍軍路，前身是舊海關大樓（Old Custom House），亦曾是消防局職員宿舍，不過現在該處已荒廢；而另一個取景地點就是唐人街的國泰大旅社，據了解就是拍攝戲中酒店的部份場景。

偉仔康城影展封帝

《花樣年華》於2000年5月20日在康城影展舉行首映，《蘋果》飛往當地採訪，見證梁朝偉成為康城影帝。首映禮當晚，穿上白色西裝的梁朝偉，左右手拖住當時仍是女友的劉嘉玲及戲中拍檔張曼玉，來一個三人行，十分搶鏡。直到兩日後的頒獎禮上，梁朝偉奪得康城影帝，王家衛的團隊在當地為偉仔開party慶祝，王大導更罕有地雙手捧住偉仔俊臉，相當興奮；至於缺席頒獎禮的張曼玉，趕來慶功宴賀偉仔。此外，2006年王家衛擔任康城影展評審團主席，當年大會採用了《花樣年華》一張劇照作為第59屆康城影展的大會海報，認真巴閉。

「鋒菲戀」世紀拖手

梁朝偉成為康城影帝後，馬不停蹄跟劇組四出去影展及宣傳，直至同年6月中，才回港舉行《花樣年華》的慶功宴。慶功宴當晚在銅鑼灣澤東公司樓下一間酒吧舉行，嘉賓更粒粒巨星，包括林青霞、鞏俐、關之琳及周星馳等。當年盛傳王菲跟細11年的謝霆鋒相戀，當晚兩人都有出席，更在半百傳媒包圍下，兩人從酒吧後巷離開時，王菲怕跟霆鋒走失，三度主動拖實霆鋒的手去上車，其間更擺烏龍差點上錯傳媒採訪車，而這次「世紀拖手」正式公開兩人的姊弟戀關係。

四段刪剪戲份

不少王家衛的影迷都知道，《花樣年華》有不少被刪剪的情節，包括周慕雲和蘇麗珍在酒店2046號房的秘密、蘇麗珍曾到新加坡找周慕雲、70年代演周慕雲太太的孫佳君去蘇麗珍家中踩場，以及周慕雲在吳哥窟與蘇麗珍相遇後，將他的秘密埋藏石洞內，而這四段被刪剪戲份，之後收錄在DVD內。

此外，關於《花》片的拍攝點滴，還有美指張叔平為張曼玉度身訂做了23套旗袍，而在電影中出現過的只有21套。而位於中環的年華裁縫店，就是負責縫製張曼玉在戲中的旗袍戲服。除了旗袍講究，就連張曼玉的造型，每日開工前，都要花上5小時來化妝。

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