韓國綜藝節目《Running Man》（RM）的元老成員李光洙，日前宣佈因傷退出主持11年的節目，令一眾《RM》fans大感晴天霹靂。光洙將於本月24日進行最後一集《RM》錄影，預計會於下月中播出。

倒數離開節目

今日是光洙宣佈離開《RM》後，播出最新一集節目的日子，所以外界都相當關注，而觀眾只餘下近個半月的時間能夠在節目上見到光洙。今集內容承接上周以復古做主題，眾成員大談往事，全昭旻更在鏡頭前爆喊，劉在錫亦被指因與女友分手而大喊。

隊友不滿

不過今集節目焦點仍放在全昭旻身上，當《RM》眾人打桌球進行任務時，全昭旻未有立即開始，反而做了很多小動作，又表示想性感一點而擺出不同姿勢，因花時太長令其他隊友都感到不滿地表示：「你為甚麼經常做些沒用的事？」、「你這樣打不到的」，就連劉在錫都坦言：「做你男朋友一定好攰。」而一向瞓身進行任務的光洙，在限時內跑入餐廳的任務途中，因吊帶褲鬆掉致走光露出內褲，引起眾人爆笑。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）