從影近半世紀、現年70歲的邵音音，再度揚威海外！她再度憑短片《老奶奶與無名子》（The Unknown Mother）在巴塞隆拿國際電影節（Barcelona International Film Festival）中，獲頒最佳女演員！音音姐再度得獎心情仍興奮，她今日接受《蘋果》訪問時說：「開心啊！好難的。遇上好劇本。」她又指要安排一個櫃放置獎座。

前年起輪住嚟

今次已非音音姐首度憑此片獲得的獎項，最先於前年10月的美國洛杉磯參加格倫代爾國際電影節（Glendale International Film Festival）中，憑該片獲得短片組別的最佳女主角，其後在同年11月，再憑該片在波蘭電影節中奪得外語片最佳女主角，音音姐當年與女兒及當時已屆90歲高齡的母親同行，音音姐以為只是三代同堂遊東歐，想不到有獎攞。另外還有去年10月在奧地利維也納獨立影展獲頒的最佳女主角、於South Europe Valencia Film Festival及比利時國際電影節（Antwerp International Film Festival 2020）分別獲封外語片影后、今年4月的莫斯科國際電影節（Moscow International Film Festival）最佳女主角等，連同今次封后，已是音音姐第10個國際影后殊榮，十分厲害！

擬安排獎座櫃放獎

至於今次獲獎，音音姐坦言會安排好一個地方放置獎座：「一定要，家裏貓太多，獎都被牠們打爛了。」至於可會有慶祝活動？她答：「不慶祝了，誠心感激喜歡我嘅評審。」另外，音音姐也有在社交平台公佈這個喜訊，開心留言：「阿媽我又得咗啦！母親節快樂！」她更展示大會發出的電子得獎獎狀。

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