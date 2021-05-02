林芊妤（Coffee）去年宣佈為「畀返個正常童年」兒子翟德彥（伯伯），故不會再更新伯伯的IG賬號，直到「再有咗」才會再更新。雖然伯伯的個人賬號暫停，但Coffee依然會經常在自己的IG中分享伯伯日常生活的趣事。今晚，Coffee就分享了伯伯吹蠟燭時燒燶眼睫毛的經過。

Coffee在社交網站中貼出多張昨日同伯伯去參加生日會的照片，Coffee指伯伯在生日會上，一見到蛋糕就衝上前吹蠟燭：「然後我突然嗅到他有一陣燶味。Oh my god第一刻嚇死我了，原來是燒到眼睫毛！！！」雖然被囝囝嚇親，但確認他沒事後Coffee就指自己不斷狂笑。而從相片可見，伯伯當時因右眼非常貼近蠟燭，搞到右眼眼睫毛真的被燒燶了一整排，雖然可憐，但正當伯伯一臉無奈地用手摸着眼睛時，身後的阿媽Coffee則邊大笑邊用紙巾抹眼，而Coffee更hashtags了「#很好的人生課堂 #以後不敢了」。而一眾網民睇完都慶幸伯伯沒有燒傷眼睛，看到Coffee的反應後更搞笑地幫伯伯留言問：「我到底是不是親生的？」

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