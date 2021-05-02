陳豪在3月時與郭晉安、馬國明等到大陸拍攝新劇，就連老婆陳茵媺（Aimee）40歲生日都未能返港為老婆慶祝。同家人分開差不多兩個月，陳豪終於完成工作返香港，一返到屋企就已經畀老婆同仔女攬到實一實。

終於可以再見到老公，Aimee在IG中貼出一家人攬實陳豪慶祝的短片及照片，並開心地表示：「他終於回來了，經過兩個月的分居，我們一家五口終於再次在一起。我們非常想念家庭中最強大和最有愛心的成員。我們現在終於完整了。」而在短片中，亦可見到將頭靠在陳豪膊頭的Aimee表現出一副極冧的樣子，至於陳豪，雖然返到屋企的陳豪仍然戴住口罩，但亦feel到他開心到「見牙唔見眼」，非常溫馨。

容媽被嚇窒

另外，近月一直在大陸開工的容祖兒亦趁假期回港探媽媽，由於祖兒想給媽媽驚喜，故一直將返港行程保密。祖兒貼出與媽媽重逢時的短片，片中她拿着鮮花走到正在做熱身的容媽身後，而容媽一見祖兒即被嚇窒，露出一副不能置信的樣子說：「哎呀！嚇死人咩！」而祖兒亦趁此時攬實媽媽，至於已有多月未見過女兒的容媽媽，最後更開心到喊。

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