LOEWE的設計向來着重傳統工藝和細節，亦經常推動藝術文化及與不同藝術單位合作。LOEWE的創意總監Johnathan Anderson剛宣佈品牌再次有新搞作！LOEWE 的織籃系列Weaves series一向深受女士喜愛，今次的企劃正是透過標榜工藝的織籃系列與拍賣會蘇富比合作，找來世界各地的藝術家，把傳統加利西亞栗子烤鍋的陶瓷重新製作，成為有趣和富現代感的陶瓷藝術品。

參與今次創作的藝術家包括有中國藝術家陳旻、西班牙的Laia Arqueros及來自日本的Arko Asako等。他們以稻草，竹片和彩色皮革等不同方式在這種古老容器表面的小孔上創作。製成品將會有部分放到世界各地的LOEWE店內出售，及在5月12日於蘇富比的當代藝術拍賣會上進行拍賣。另外Johnathan Anderson亦以今次合作計劃的裝飾作設計元素，將立體精緻的花卉設計成特別版Balloon Bag，並會在5月27日起在LOEWE的網上商店和實體店有售。

今次計劃的部分藝術作品。

Johnathan Anderson為今次計劃設計的Balloon Bag。

另外同樣經常與不同藝術單位聯乘的奢華品牌GUCCI，日前在日本銀座的旗艦店亦重新開幕，並與著名插畫家樋口裕子合作，推出日本限定系列。店內設計走粉色系園林風，相當少女心！而單品上的動物圖案設計精緻可愛，令人心花怒放！

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