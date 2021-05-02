韓劇《雖然是精神病但沒關係》的31歲女星徐睿知早前被爆是恐怖情人及「發電機」，又被爆連串醜聞，因而缺席新片《明日的記憶》的宣傳工作，但卻不影響票房成績，之前開畫時更超越兩大男神孔劉、朴寶劍合作的《複製人徐福》，成為單日票房榜冠軍。

網民批「關公災難」

對於徐睿知爆醜聞，但新作仍有不俗的成功及評價，韓媒《tenasia》就以「徐睿知My Way成功了嗎？能像李秉憲一樣嗎？」為題撰文，用早年曾捲桃色醜聞後成功翻身的李秉憲作例子，認為一直潛水的徐睿知似乎打算憑演技翻身。文章在網上引起熱議，有網民表示李秉憲及徐睿知沒有可比性：「徐睿知的演技像一樣李秉憲好？」、「想比較也用類似的事例好嗎？」、「不談演技，雖然李秉憲曾有醜聞，但其業內評價很好吧」、「徐睿知事務所的公關瘋了？」等。

疑出軌遭勒索

李秉憲於2013年跟女星李敏貞結婚，不過翌年就爆出他跟模特兒李智妍、女團GLAM成員Dahee的桃色醜聞，有指李秉憲於席間向兩人講色情笑話，隨後被兩人威脅勒索50億韓圜（約3,500萬港元）。當時李智妍更自爆曾與李秉憲拍拖3個月，因不滿男方分手所以決定報復，不過李秉憲就反駁斥對方作故仔。李秉憲因桃色醜聞而形象盡毀，但老婆仍然力撐，而他於2015年憑韓片《寒流黑金》獲封多個影帝殊榮，之後又主演《陽光先生》、《南漢山城》、《白頭山：火山浩劫》、《南山的部長們》等多部話題影視作品，憑演技證實其地位。

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