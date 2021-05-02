韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，今晚迎來第20集大結局，而昨晚播出第19集，劇情越來越緊湊，當中澤演瞞過宋仲基等人成功出獄，並綁架了全汝彬及郭東延，結尾澤演向宋仲基開槍，全汝彬沒有猶豫即撲向前為他擋了一槍，生死未卜，不過收視就微跌至11.854%，香港劇迷可於Netflix追看新劇。

豪花7.5億解決問題

承接上集，原本打算回意大利幫助卡薩諾家族的宋仲基及時返到錦加大廈協助眾人，原來他為了回來不惜花費8千萬歐元（約7.5億港元）來解決黑手黨的問題。雖然宋仲基等人有足夠證據控告巴別集團，但卻被鄭檢察官破壞，最終宋仲基亦出手殺了對方，並決定一步一步對付澤演等人。

跪求郭東延打自己

金麗珍為了讓澤演出獄，於是將一切罪行攬上身，成功令澤演在所有人都不知道的情況下出獄。另一邊廂，全汝彬去同學聚會途中被綁架，澤演為了引宋仲基來，更特別將全汝彬染血的耳環給他。澤演要求郭東延打死宋仲基，宋仲基為了救全汝彬，跪下請求郭東延照澤演的意思去做，不過最終郭東延卻轉而怒打澤演，成功令澤演分心，此時宋仲基趁混亂想帶全汝彬離開，澤演卻突然開槍，最終全汝彬為宋仲基擋了一槍。

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