袁偉豪（Ben）跟疑以不雅片男主角的吳偉豪「朱凌凌」同名不同姓，雖然兩人同是TVB藝員，而且背景年紀各樣大不同，但竟然有不少人誤將馮京作馬涼，以為他是不雅短片男主角的嫌疑人，還湧到他的社交平台留言：「剛剛睇到你XX，原來咁細」、「其實點解要沖涼玩自拍？結咗婚就應該檢點啲」、不過隨即有粉絲代為澄清：「嗰個係愛回家朱00」，「點錯相」、「認錯人，笑死」、「就係因為『細』先要分」。而袁偉豪本人亦有回覆網民說是「認錯人」，並加一個哈哈大笑emoji，相信他本人亦一笑置之。《蘋果》曾聯絡袁偉豪，但暫未獲回覆。

現年39歲袁偉豪去年與張寶兒結婚，成家立室，形象健康，他跟在《愛‧回家之開心速遞》飾演「朱凌凌」上位的吳偉豪只有名字相同，今次因同名而成為網民笑柄，的確無辜。

昨日網上瘋傳一段長約12秒的不雅影片，片中男子被指相貌及身體特徵跟吳偉豪十分相似，不過吳偉豪本人並無回應事件。有報道指，吳偉豪已與家人就此事報警求助，而無綫高層樂易玲接受傳媒查詢時，承認並證實報警一事，又指警方已跟進調查。

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