駱應鈞人稱駱Sir，演過《皇庭》警長，但他演的大奸大惡更入腦，一個凌厲眼神，不用對白都可以令人不寒而慄。拍照時，駱Sir問攝影師：「我唔笑個樣，好惡呀呵？」

事實是，駱Sir真人斯文有禮，名副其實好聲好戲，他叫TVB做大台，今年剛好離開十年。去年到橫店拍內地劇，今年幾時再上？他說：「睇疫情囉，我真係唔想再隔離，我打晒兩針復必泰㗎喇，我打流感針都打咗十幾年，我不嬲冇乜反應。其實因為疫情，我好少出去，可免則免。即使唔係疫情，我都唔多應酬又唔飲酒，咁嘅年紀點會有應酬，基本上已經好少外出！」

說來荒謬，外出，可能為了喪事。早前達哥的，最近智叔的，都見到駱Sir身影。老派人說起故友，只想兩人都安息。

人生古稀之年，68歲的駱應鈞說：「目標只係平平安安，身體健康！今時今日，冇病冇痛已經好開心，其他嘢我冇乜嘢強求！」

人到無求品自高，入行近半世紀的往事，都付笑談中。

撰文：文嘉龍

你再識飛都唔矜貴

今年演藝人離世消息一個接一個，駱應鈞和吳孟達、廖啟智有不少淵源，達哥早駱應鈞兩屆無綫藝訓班畢業（1974年），智叔則是他相隔三屆的師弟（1979年）。駱應鈞說，前年最後一次見智叔，大家來去匆匆，「打招呼傾唔夠三句，諗住大把機會見到，點知嗰次就係最後一次見到佢！只能夠講一句人生好無常！」

兩位故友走得突然，送別更不捨。那些年大家都青春飛揚，駱應鈞說，往事在心中回味就足夠，因為很多時候，你覺得深刻的，別人可能早已淡忘，「大家性格經過二十幾年，我諗𠵱家全部唔同晒！大家嗰時都係𡃁仔，口沫橫飛無所不談，不過真係好多好多年前嘅事！」

時間過得特別快，今年也是駱應鈞離開無綫的第十年。離開初期，無綫不止一次招他回巢，但都被拒絕，「走咗足足十年，五年前開始冇搵啦！基本上好難詳細同高層解釋我個心態，我離開咗唔想返番去，做咗幾十年，分分鐘我對嗰個台嘅運作，了解程度比𠵱家仲喺入邊做緊仲清楚，我再返入去做咩先？人哋都唔會再搵你啦，又唔係淨係得你一個！一做得耐，你再識飛都唔矜貴！比我再勁十倍啲前輩演員一樣，可以叫啲老人家點半鐘化妝兩點入廠拍一場，何必啫！所以冇諗過返去囉！」

新一輪電視大戰來臨，曾經在無綫工作35年的駱應鈞，他說Viu沒有斟他拍劇，「我都好希望Viu可以做到好似Netflix，我都想以前王維基可以做到好似Netflix！Viu我冇乜睇，好肯定冇本事行大台嗰種拍劇方法，Viu要行另一條路，如果要挑剔係有好多問題出現，當然大台亦都有好多毛病，大家都知啦，嗰啲formula你睇到都悶到你嘔啦，Viu可能會有啲新意。」

說到大台的山頭文化，駱應鈞反而認為不算嚴重，各處鄉村各處山頭是常識。「我又唔覺得好嚴重喎，個別部門梗係有啲人睇你順眼啲、我鍾意啲；阿甲睇佢唔順眼啫，但係阿乙又覺得佢正喎，你點都有生存空間，或者阿丙一年起碼開兩套劇，佢兩套都預你，理論上你都交到功課！你話冇山頭梗係唔可能啦！」

全靠做過金庸經典

2011年離開無綫，駱應鈞一心到內地發展，誰知遇上大打擊，他才決定簽約王維基的港視，「我好直接同佢（王維基）講，我啱啱先喺嗰個台走咗，做咗二十幾年走咗半年，你𠵱家又叫我簽一個合約，我就係想享受吓無約一身輕感覺嘛！後尾農曆年之後，本來傾咗內地一套劇集好啱我做，我有啲期望，諗住十拿九穩，突然間開機我都冇收到通知。我記得嗰日係年初五，網上睇到已經開咗機，希望越大，失望打擊就越大，好冇癮！傾到好穩陣都可以冇咗，不如喺香港算喇，我先搵返王生！」

在港視三年間，駱應鈞拍了多套劇集如《警界線》、《選戰》和《導火新聞線》等，他到今天依然為港視不獲發牌不忿，對王維基依然讚不絕口。「如果真係發牌，可能問題就會湧現。製作得咁慢，一套戲慢人哋幾倍，邊有咁多量應付出街？如果有牌，可能王生就會諗第二啲辦法，佢好抗拒工廠式製作，佢有自己諗法非常之犀利，嗰陣為開台，佢惡補自己連編劇都學埋，睇編劇書又搵資料，頻頻同創作組去溝通，佢睇好多美劇好投入，但係始終都冇牌！」

問駱應鈞在無綫多年，哪一套劇視為代表作，他說：「最早期一定係《富貴榮華》，𠵱家有啲啱啱識嘅五十零歲朋友，佢就係十零歲時候睇過我，有一次呢個朋友同我講，叫我同佢影張相，我都覺得好開心，因為佢仲記得四十幾年前呢個戲！每個階段都唔同，90年代係《壹號皇庭》，𠵱家喺內地就全靠做過金庸經典，主要都係賣呢啲嘢，起碼有個icon，如果唔係點sell你啫！」

香港觀眾記得《皇庭》系列的駱應鈞，內地觀眾則靠金庸古裝劇。90年代，駱應鈞演過兩次東邪黃藥師，一次是1994年張智霖版的《射鵰英雄傳》、和1995年古天樂版的《神鵰俠侶》；之後在吳啟華版《倚天屠龍記》則演金毛獅王。「如果出去闖冇呢啲古裝劇icon會比較困難，等如以往陳浩民、樊少皇，佢哋初初上去都係因為做咗《天龍八部》，你做過一啲金庸代表性人物，你第一關就容易過啲囉，所以我都好多謝當年有機會可以演到金庸劇！」

其實駱應鈞是在1973年考入邵氏訓練班在先，到1976年才轉戰無綫藝訓班。駱應鈞中學畢業後，做過英文代課老師，又到港台做過助理節目主任。駱父駱存斌是觀塘樂善堂前校長，知道兒子要投考邵氏曾大力反對，「佢話最好唔好啦，但係你唔會聽，後生仔咁反叛，加上佢份人又淋坺坺，你都唔驚佢！佢其實最想我讀師範，好似佢咁教書。佢過咗身我都想喺佢墳頭同佢講，好彩我冇讀師範、冇去教書咋，如果唔係真係嘔血呀！當時佢成日叫我讀羅富國、柏立基（師範學院）！」

我後生都唔大野心

駱家是書香世家，駱父駱母均為大學生，駱父更是小學校長，駱應鈞的二叔駱恭也出身教育界，其後才當上粵語長片和無綫演員；駱應鈞四姊弟一門三傑，大家都知道他的大家姐是《信報》創辦人駱友梅、姐夫是香江第一健筆林行止，幼弟駱應淦從事法律界，早前為國安法首案，代表被告的資深大律師。

「老三」駱應鈞說：「我哋屋企好怪，我爸爸生我已經40歲，我諗佢好大壓力，因為我阿嫲又一齊住，我爸爸仲有個細佬喺廣州，耐不耐都聽到佢要寄錢返上去，佢真係冇咁多精力管教細路仔！大家姐都冇管我哋，我哋四姊弟童年好開心、好簡約！我爸爸已經好好彩有份工，要養咁多人，間中寄錢返廣州，你諗吓其實幾辛苦！你一定食得飽，但唔好諗會有奢侈品，眼見啲同學比你差嘅大把，我哋四姊弟其實好快活。姊弟間尊重你嘅選擇，你自己揀（做戲），有時突然間聽到有個戲觀眾反應好好，佢又戥你開心！」

駱應鈞1990年與圈外太太結婚，至今31年，兩公婆好早決定不要小朋友，「我結婚嗰時已經37歲，如果有細路哥，我知道我係虎爸，我一定盡自己能力幫佢安排到最好，我自己唔會同人比，但係如果我有細路，我又想畀佢好啲！我知道我會黐線，一定安排最好學校想盡辦法，當時我三十幾歲，我唔想呢個情況出現，本來我太太好鍾意細路哥，後尾佢同齡朋友啲細路開始唔聽話激氣，有細路哥好似圓滿啲，但係冇，自由度大好多！」

97移民潮前，駱應鈞在1995年移民溫哥華，「我喺2000年入咗籍，已經21年啦，不過我passport到晒期冇renew過，去領事館renew就得，不過我暫時冇諗過返去住，由得佢過期囉！溫哥華冬天最凍零下四五度，但一個月落足二十幾日雨，熱天就靚到你唔信，但係漫長嘅冬天點過？唔係好啱我心水！」

戲中大狂大放，現實的駱應鈞從來是個穩陣派，「我由入行到十年前喺大陸做嘢，跟住喺王生度做咗三年，唔經唔覺𠵱家咁嘅年紀，我好欣賞有啲人咁嘅年紀仲好有野心，但我唔係嗰種人，我後生都唔係好大野心，我係好有步驟定一個目標，我用五個細嘅目標再去完成一個大啲，期望冇咁大，你失望就冇咁大！我好睇時勢，唔會夾硬去做一啲唔得嘅嘢，我知出面好困難，喺TVB喺香港，你同700萬人競爭，你去大陸係同13億人競爭，難度大好多倍！嗰時我已經set好咗安全網，就算三兩年零工作，我都冇事，我先夠膽走！我好穩陣，樣樣嘢計好晒我先會做下一步，我唔會冒險，根本冇得冒，邊有得冒險呀！」

【後記】好檢點

穩陣派的駱Sir，除了前年因為腎石手術留院成個月，唞了足足四個月之外，身體大致無恙，現在控制飲食，每日keep住做運動，只是煙抽得比較兇，不過他說，已經由每日三包減到每日一包。

煙，戒不了；酒，一早戒了，無非因為家中有個出名家姐和資深大律師細佬，「我哋大家都好識做，我細佬做嗰個行業，我自己都檢點好多啦，如果我飲完酒揸車，俾人話醉駕好丟架，唔係我自己丟架，會影響埋佢，呢樣好肉酸！就算輕微嘅刑事，唔係話醉駕輕微，其實醉駕係一樣好唔好嘅嘢，俾人抽秤到有乜嘢意思呢，可能實質冇影響到咩，但係俾人話阿咩個大佬咁㗎，已經唔好啦，所以我非常之檢點！」

唔檢點醉駕嘅藝人，真係好丟架㗎！

場地提供：南瀛水產