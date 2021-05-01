韓君婷近年因照顧患病母親，欠下40萬醫藥費，韓母2018年病逝後，她大受打擊，幸得相識多年的亞視好友蔡國威伸出援手，讓韓君婷與他同住公屋寓所。不過韓君婷今年初，因財困向法庭申請破產，事件公開後，韓君婷昨日指慘遭蔡國威逼遷，她說：「我爆出破產，佢即問我幾時搬。」並指終於揭開蔡國威真面目，二人再見不是朋友。

現年45歲的韓君婷上月被指欠下40萬要申請破產，她坦言為醫治抑鬱症及照顧病母花光積蓄，已在1月申請破產，當時她更感激與她分租的蔡國威。其實自韓母2018年病逝後，好友擔心韓君婷會抑鬱症復發，而蔡國威得悉她情況後，提出他所居住的新蒲崗東頭邨公屋寓所有地方，韓君婷可搬入與他同居。

近年韓君婷轉行做美容，但去年受疫情影響公司執笠，韓君婷無力定期還款，今年1月向法庭申請破產。不過韓君婷上周接受訪問，忽然表示已搬離蔡國威家，她說：「我要重整一下人生。」蔡國威則向傳媒表示，深信對方可以有能力養到自己才搬走，所以尊重韓君婷的決定。然而韓君婷友人昨日向《蘋果》爆料：「蔡國威知道君婷破產，向佢逼遷，君婷搬得好急，前後唔夠一星期就搬走咗。」韓君婷近日更取消追蹤蔡國威的Ig，又將兩人合照刪除。

月付四位數家用

據知韓君婷頻撲找到廉價劏房便搬走，《蘋果》昨日聯絡韓君婷，她直認被蔡國威逼遷：「我爆出破產新聞後，佢直接問我『你究竟幾時搬走』，我好記得呢七粒字，都講到咁，我都唔住得落去喇。我想澄清一點，外間成日寫我免費住佢度，其實我入住期間，每個月都有畀四位數字家用，同時我都補給家用品，疫情最嚴重時，抗疫物品都炒價唔平㗎，我一齊住亦有分擔做清潔同家務。」

韓君婷強調自己絕不是貪小便宜的人，當日蔡國威提出叫她同居，她亦不是立刻答應：「我都考慮咗幾日，先打返去問佢，我搬過去前都講好會分擔屋企開支同家務。佢之前冇得主持六合彩嗰排，我都有將家用加碼，TVB又唔係人工高，唔想佢捱麵包。」

至於韓君婷破產卻有閒錢搬出去自住，她解釋：「我每月要對破產官交代開支，我計返畀佢家用條數，原來都夠自己搬去住劏房，咁我仲有租單證明交畀破產官。」韓君婷坦言不想再被抹黑：「我唔可以再講大話去包容佢，保護佢自尊去傷害我，破產件事我都冇咁傷心，最估唔到我破產後會冇咗個朋友，認識咗佢真面目。𠵱家自己住，我唔使瞓客廳瞓梳化，有自己空間，唔使睇人面色，搵返自己。」

沒有正職的韓君婷早前獲網台邀開咪，同時又做KOL開平台「帶貨」，暫時打兩份工賺生活費。韓君婷近日在Ig貼與老外去沙灘，男方更從後攬着她的大髀影相，展示二人親密關係，是否乘機公開新戀情？她說：「個男仔係朋友個男朋友，佢教我擺甫士，個男仔話手放嗰度幫我遮咗唔靚地方。」

蔡：唔需要佢分擔

韓君婷被逼遷，蔡國威昨日回覆傳媒時說出另一版本：「作為朋友，我唔相信佢講啲唔係事實嘅嘢。我一直都係本着幫朋友嘅心態，幫到就幫，由第一日佢搬來同我住，我已經同佢講，我供樓，水電媒各方面嘅開支都唔需要佢分擔一半，而相反我喺呢段期間，家用、收入冇增加過，支出反而多咗，但係我覺得我能力上係負擔得到，亦都可以繼續幫到朋友。」