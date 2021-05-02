縱橫娛樂圈逾50年的汪明荃（阿姐)，拍戲唱歌粵劇瓣瓣掂，今日阿姐更做埋主播，現場直擊報道清水灣大撞車，網民留言讚阿姐可愛。

約中午12時，阿姐在社交網上載一條交通意外現場短片，留言：「02/05/2021-清水灣大撞車」阿姐用手機拍攝現場情況，邊行邊報道：「呢度係清水灣道，一架車連撞警車同一架貨車，佢開得好快，轉彎時煞唔到掣。」短片所見有3車相撞，現場有5輛警車和多名警察，道路上塞滿車龍，阿姐說：「而家行清水灣道嘅朋友，我諗要一個鐘先出到嚟喇，有排搞呀，冇辦法都要行嘞，塞得好犀利，大家要調頭行，大塞車。」

片中的她一身行山look，戴了帽子和黑超，頸上有條毛巾，網民留言：「多謝阿姐現場報道」、「阿姐好有心報告大家知，祝阿姐身體健康」、「辛苦阿姐要做現場直播」、「姐慢慢行，平安」。還有網民發現阿姐最初寫錯年份為3021年，留言：「你邊行邊打字好辛苦」，而阿姐發現寫錯年份後，亦迅速更正。

而據警方消息，今早約11時，一輛私家車沿大坳門路北行，當時一輛警車停在大坳門路北行線，同一時間一輛中型貨車停在大坳門路南行線，其後私家車駛去煞掣不及撞向警車。意外中無人受傷，私家車司機接受酒精測試零度。

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