ViuTV《全民造星》出身的姜濤，其氣勢為沉寂多時香港演藝圈掀起一個高潮，從他前日22歲生日，大批fans為他花近百萬鋪天蓋地的祝賀廣告便略知一二。一向喜歡探討時事話題的歐陽偉豪（Ben Sir），雖然為大台打工較多，但原來也有留意隔籬台的藝人，他昨日在個人專頁出題寫上「我唔明點解今年《造星》折骨Ben（冠軍趙祥誠）贏咗，但紅咗姜B？利申：兩個我都鍾意」，極具探討趣味熱話，吸引近3,000人給like，超過220個留言分享睇法觀點。

自信成為亞洲第一

眾多留言中，最具代表性留言莫過於連討論話題中的當事人、折骨Ben出面分享感受，折骨Ben貫徹一向謙厚態度寫上：「各位，我會努力的，我的確有好多地方唔夠好，我會練吓唱歌同做戲，總之咩都試吓。本來我唔係為咗紅先開始跳舞，有人欣賞就夠了，始終我明白折骨舞唔係個個識欣賞，拎到冠軍最驚喜係我自己。」

分享了內心感受，折骨Ben更借用姜濤早前在Chill Club頒獎禮上的說話再寫：「而家我知道我有責任，要有啲更高質素嘅表演同成就，先可以去代表香港嘅年輕人，姜濤講過，我哋會成為亞洲第一，我都相信我會係其中一個。我會繼續努力落去，畀啲時間我！BTW，我都鍾意Ben sir。」

折骨Ben留言獲不少網民留言讚揚及加以鼓勵，Ben Sir也借自身經歷向折骨Ben給予支持，寫上：「加油阿仔，瓣瓣都要做多啲。如果我冇做多啲，我哋都唔會喺呢度遇上。」折骨Ben的留言相信令Ben Sir喜出望外，他忍不住再寫上：「Ben Sir屙夜尿遇上折骨Ben，interesting。」見到大家紛紛留下勉勵說話，折骨Ben回覆稱：「知道﹗我會證明畀大家睇，多謝你支持我。」

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