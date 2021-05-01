53歲凍齡港姐吳婉芳和已故富豪老公胡家驊育有三名子女，大仔胡智略留長髮甚有韓星味，次子胡智同靚仔兼有爆肌身材，兩人都是城中筍盤兼名草有主，前年胡智略與霍英東孫女霍詠盈譜姊弟戀，不時在網上放閃，日前兩人相約朋友飲酒消遣，至今拍拖兩年的他們感覺已似老夫老妻。

當日傍晚約6時許，打扮隨意的胡智略現身跑馬地，步行去電車站附近一間有戶外座位的食肆，不久兩名男友人到達，三人飲啤酒傾偈，其後再有一名女友人加入，他們坐在露天位置食煙飲酒玩自拍，胡智略表現好豪邁，坐在高凳上不停腳䟴䟴，約半小時後，女友霍詠盈前來會合，胡智略與女友聊了幾句後，繼續與友人吹水，女友自己入食肆落單。

霍詠盈似乎剛收工有點攰，不時扭腰按頸鬆一鬆，由於當時限聚令未更新，仍是每枱只能坐4人，他們一行5人得4個位不夠坐，胡智略與女友站在桌旁與友人傾偈，其間霍詠盈見到有警察經過，她即醒目地自行走開，而胡智略就掛住與友人忘形吹水，待警察行過後，霍詠盈才返回桌旁，其後兩友人先行離去，胡智略與女友才坐下。其間胡智略繼續吹唔停，手舞足蹈，看來是一個很健談的人，直至晚上10時堂食時間過才埋單離去。

此外，吳婉芳日前亦現身跑馬地，與兩位女友人坐在路邊餐廳嘆下午茶，當時她戴cap帽一身運動裝扮，相信是剛做完運動，吳婉芳雖然年過50，但沒化妝依然樣子清秀，雖然吳婉芳貴為闊太，但埋單時和友人AA制。吳婉芳自2017年喪夫後曾深居簡出，常在家避靜念經，近年才重拾生活。

同日傍晚約5時許，蘇永康由司機接載到跑馬地食雲吞麵，自疫情後發福不少的他，加上沒戴眼鏡，樣子有點似萬梓良，蘇永康和司機速食15分鐘就快閃。

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