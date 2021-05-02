早前宣佈破產的韓君婷，昨日突爆遭相識20載的好友蔡國威逼遷，兩人反目，女方更怒刪部份在IG中的二人合照，又取消對男方的關注，20年友情凍過水。至昨晚深夜，被指逼走財困韓君婷的蔡國威，分別在社交平台facebook及Instagram撰文澄清，他就女方指控「你究竟幾時搬走？」一言，堅決否認自己有講過：「我可以對燈火發誓，完全冇講過！」

現年47歲、有「六合彩之子」外號的蔡國威，昨被「同居」兩年的韓君婷爆料指：「我爆出破產新聞，佢直接問我：『你究竟幾時搬走？』我好記得呢7粒字，都講到咁，我都唔住得落去喇。」但蔡國威在社交平台發誓自己冇講過，他指：「當日係韓小姐自己親口同我講話搵到理想職業，可以養到自己。」換句話說，屋主只是在「同居者」搬走前一晚，收到對方的口頭通知，顯得男方也是處於被動狀態。

家用定雜費？

韓君婷昨日指，自己在蔡家非白食白住，每月都有畀4位數家用，亦稱自己有份買補給日用品，抗疫期間也有捱炒價買抗疫物資，而她有做清潔同家務。蔡國威指由day 1開始，已經同女方講過不用她負擔家中開支：「每個月佢會放低1,000蚊畀我，有時多500，唔係我要求嘅，係佢自己當係補貼下一啲雜費，咁你擺低我咪收，就算《六合彩》停期間，我自己屋企所有開支都應付自如，我根本無需要捱麵包。」蔡國威更指為了家中多了一個同居者，花錢租迷你倉放東西，以騰出更多空間給韓君婷用。

蔡指韓離地

另一方面，就韓君婷稱留居蔡家期間，自己要做「廳長」瞓梳化，蔡國威反駁指自己一開始讓房出來給女方，是女方拒絕並指自己可以瞓廳；而且他認為自己是「犧牲私人空間，無條件畀你（韓君婷）住兩年。」對於自己被指抹黑女方，蔡國威似乎對這個說法的反應有點激動，他留言：「你自己唔長進、唔腳踏實地，自己堅持辭職賴疫情，我做朋友都仁至義盡。」而他另在IG出post嘆：「最後我要講一句，雖然我唔係咩富有人家，能力所及、可以幫，我都盡量幫，唔係需要你歌功頌德，但點解要以怨報德？」

蔡國威否認自己取消關注韓君婷的IG，他形容行為「小學雞」，而事實上，《蘋果》昨晚9時左右實測過，蔡國威與韓君婷的IG的關注名單上，的確沒有對方的存在。蔡國威出post後，有網民留言撐他，又指最緊要無愧於心，有人明言相信及支持他；另有不少人留言安慰，叫蔡國威「唔好為某啲唔值得嘅人搞到自己唔開心！Say bye and move on.」、「一笑置之」。

韓君婷：佢繼續大話落去

對於蔡國威FB言論，韓君婷今日電話回覆《蘋果》：「其實我噚日講晒出嚟，我都已經舒服咗好多㗎喇，咁呢個人繼續想去做新聞嘅話，佢繼續大話落去，我都唔可以再理會佢，我只會做好自己，保護自己，正面咁去面對未來，我唔會再去畀呢啲負能量嘅人去傷害我囉。」隨後韓君婷在IG分享了一篇心靈啟發文章，並帖文寫上「我不想再包容你去講大話去傷害我。我不會好似別人製造新聞，傷害人讓自己出位，人生就是過眼雲煙，我只會做好自己正面去面對未來。」

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