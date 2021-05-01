【跑馬地】現年53歲的凍齡港姐吳婉芳和已故富豪老公胡家驊育有三名子女，大仔胡智略多年來留有一頭長髮，甚有韓星味，而次子胡智同爆肌兼有愛心幫助動物，兩子絕對是城中筍盤，不過他們早已名草有主，其中胡智略前年與已故霍英東的孫女霍詠盈譜姊弟戀，日前兩人便相約朋友飲酒消遣，拍拖兩年感覺十足老夫老妻，默契十足。至於吳婉芳日前亦相約朋友茶敍，不愁寂寞。

手舞足蹈說不停

胡智略日前約傍晚6時許，一身隨意打扮現身跑馬地，單拖步行去電車站附近一間有戶外座位的食肆。不久，兩名男友人會合胡智略，三人飲啤酒傾偈，其後再有一名女友人加入，一行四人坐在露天位置食煙、飲酒及玩自拍，而胡智略坐在高凳上不停䟴䟴腳，表現豪邁。約半小時後霍詠盈到達，胡智略與女友聊了幾句後，繼續與友人吹水，霍詠盈則自行入食肆落單。

現場所見，霍詠盈間中現出疲態，似乎是剛剛收工，不時扭腰按頸「鬆一鬆」。由於當日限聚令仍須維持每枱只能坐四人，但他們一行五人只能分兩枱坐，胡智略與霍詠盈站在枱邊與友人傾偈，其間霍詠盈見到有警察經過，即醒目地自行走開，相反胡智略則顧着與友人傾偈，卻完全沒有為意四周情況，待警察行過後霍詠盈才返回枱邊。之後兩友人先行離去，胡智略與霍詠盈才坐下跟其他朋友繼續傾偈飲啤酒，胡智略說個不停，更不時手舞足蹈，看來是一個很健談的人，直至晚上10時堂食時間過後，他們才結賬離去。

吳婉芳嘆茶AA制

大仔胡智略拍拖風騷，身為母親的吳婉芳也不愁寂寞，現時仔大女大的她日前在跑馬地與兩位女友人坐在路邊餐廳嘆下午茶，她戴上cap帽及一身運動裝，似是剛做完運動。雖然吳婉芳已年過半百，但她當日沒化妝下依然樣子清秀，果然保養得宜。雖然吳婉芳貴為闊太，但結賬時竟跟友人「AA制」。吳婉芳的老公胡家驊在2017年不幸病逝，她一度因喪夫而深居簡出，留在家避靜念經，近年才重拾社交生活。另外，同日傍晚約5時許，蘇永康由司機接載到跑馬地食雲吞麵，發福後的他沒戴眼鏡時，樣子竟有點似萬梓良，而他和司機速食15分鐘便離開。