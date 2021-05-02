韓團BLACKPINK成員Jennie與日籍名模水原希子的關係，相信大家都會聯想到她們都是G-Dragon的緋聞密友！

水原希子剛在Instagram上發佈了一輯穿上以牛仔褲配橙色Calvin Klein內衣的宣傳照，造型性感又時尚，一貫其冷酷有型的風格！而Jennie亦同樣以牛仔造型襯上橙色CK Sports Bra。雖然Jennie與水原希子同樣以高級厭世臉見稱，大家亦同為GD的緋聞女主角，但以照片中身材比例而言，看來還是Jennie比較吸睛！

其實以sports bra配襯休閒服飾或boy friend jacket的造型，早在數年前已經由外國超模GiGi Hadid及Kendall Jenner等人帶起。除了以上提到的Calvin Klein內衣是其中最多潮人愛穿之外，最近BLACKPINK成員Lisa亦為日本雜誌拍攝了一輯穿上Celine新裝，以黑色外衣配上白色sports bra的造型照。相信以sports wear配襯高級時裝的熱潮，還會繼續在今個夏日帶來更多時尚話題！

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