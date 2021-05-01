韓君婷1997年奪得亞姐冠軍入行，起初發展不錯，中英混血的她更成為不少人心中的女神，但她隨後不論事業、愛情或人生，都遭遇連番慘事。

1999年 未婚夫離世

韓君婷初出道時因工作關係，邂逅比她大12年的髮型師葉錦昌（Sherman），兩人拍拖兩年後訂婚，對方做婚前檢查，卻發現肝酵素過高，證實患上肝癌。1999年，Sherman不敵癌魔病逝，她因而大受打擊。

2006年 巨躉變火柴

初戀離世後，韓君婷在娛圈發展浮浮沉沉，曾經暴肥至128磅變「巨躉」，後來她減肥至80磅，因而患上厭食症，變成瘦骨嶙峋的「火柴人」，再患上抑鬱症。2010年她暫別娛樂圈，指曾想「吃光整樽安眠藥」。

2012年 撞歪鼻破相

闊別多年的韓君婷於2015年回港，但外貌大走樣，鼻翼兩邊收窄，被大眾嘲笑她整容失敗。其後她解釋是2012年底時，於新加坡期間，在浴室意外跌倒，撞到鼻樑下塌，更因無錢醫治，搞到塌鼻破相。

2021年 欠債要破產

已轉做美容的韓君婷在今年1月申請破產，她指數年前因為照顧患甲狀腺病及末期肺癌的母親，一直承擔龐大醫藥費，至三年前母親病逝，仍有40萬元債款。韓君婷去年因疫情收入大減，終於無力償還。