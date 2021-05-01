90年代有位好風流的靚仔紅星O記，好鍾意搵朋友搞遊艇party，然後搵一班女模上船玩，搵到對象就會在船上留宿，我聽其中一位曾參加過他party的女模小莉說：「我哋上去純粹係睇吓大明星，搵個地方同啲姊妹聚吓，唔係諗住同O記搞嘢㗎，但嗰次佢想留低我同另一姊妹喺船過夜，叫一位請我哋上船嘅江湖大佬成哥問我哋意願，成哥講明唔會勉強，咁我同嗰位姊妹都推咗，因為我哋覺得O記走晒樣，又肥又腫，真係有老態，所以我哋拒絕咗。」

小莉覺得O記這種明星，完全是玩一夜情心態，既然大家都是抱住出來玩的心態，當然要找個型男，小莉表示：「我哋個圈子成日都聽到O記搞呢啲遊艇party，俾佢食完啲女話，玩完一次就冇下文，就算問佢攞個聯絡電話都唔俾畀，擺明係唔想再同佢哋再有關連，我覺得O記呢類明星真係太現實，所以我真係冇興趣俾佢搞，參加佢嘅party純粹八卦心態。」

O記除了喜歡舉辦這種遊艇party外，有時去大陸工作都會召妓，聽一位知情朋友說：「O記有次去到上海做嘢，夜晚落咗一間有女坐枱嘅卡拉OK玩，佢好鍾意叫5、6條女陪飲酒唱歌，玩完直接揀合心水嘅女仔上酒店房，不過佢話晒係大明星，都怕俾人見到，所以每次都係自己走先，然後再叫人送女仔上房，佢都幾爛玩，每次嚟3、4日，晚晚都係咁玩，真係好精力，陪佢啲朋友都話玩到殘，等佢走咗先有覺好瞓，做過佢生意啲女話O記都幾大方，畀唔少小費，同埋幾溫柔，係好客戶，唔同毛毛爺孤寒到死，叫女上房都係朋友請佢，服侍完佢小費都冇。」

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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