港姐冠軍級人物陳凱琳（Grace）雖然已為人母，要照顧一對分別2歲及9個月的兒子，工作絕不輕鬆，不過她常把握機會在社交平台現身，保持曝光率。今日她貼出一輯與孖生細佬Derek的合照，加上兩人的童年照來謝親恩，預祝母親節。

望一對兒子乖過自己

在新照中，Grace與弟弟背對背站，然後互相扣着對方手臂，Derek孭起家姐，Grace開心大笑，表情一如大細路。原來他們這個動作，相信是向陳媽媽致敬，在Grace的童年照中，見到陳媽媽一人孭起一對子女，相片顯示為94年拍攝，推算是Grace姊弟約3歲時的樣子。Grace及Derek無論眼神和神情都如餅印倒模一樣，兩人的皮膚較現時白淨，他們與媽媽的笑容一致；Grace兩姊弟各自手拿玩具，十分可愛。Grace留言指，自己與大部份的小孩一樣，有時會很頑皮、不聽媽咪話，甚至愛惡作劇。Grace稱自己現為兩子之母，她笑言希望兒子們會比自己兒時乖巧一點。

Grace乘機感激母親，並指他們姊弟倆都認為媽媽經常讓他們感到溫暖、善良及的友愛，Grace稱要借用新相獻給媽媽，感謝對方一直帶給他們歡樂。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）