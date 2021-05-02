韓國女團AOA的27歲前成員珉娥，去年7月在網上控訴10年以來一直遭隊長智珉欺凌，飽受抑鬱症及恐慌症困擾的她先後四度自殘，令fans非常擔憂。昨早珉娥就於IG發長文，指自己沒有出現躁鬱症、精神分裂症等症狀，而且想跟智珉正式見面。

半夜撞見男組長

昨晚珉娥再於IG連發多篇長文，再次爆料狙擊智珉，表示當練習生時要做打雜，在團體體罰中，智珉曾反覆用拳頭打其胸口及辱罵她，表示：「只有我被打了好幾次。」珉娥又爆料智珉曾帶男生回宿舍，表示：「因為宿舍是共同生活的地方，所以只要帶誰來，哪怕只是短暫的到訪，也要得到姐姐和成員的允許，但是姐姐隨便就帶人過來，晚上赤裸身體去拿洗衣籃的時候，就曾遇到過男組長。」

食神經安定劑

珉娥又指練習唱歌時，因為被智珉不斷指摘而非常辛苦，每次練習唱歌、跳舞時全身發抖，只能吃神經安定劑。珉娥表示：「不知道發作的原因，很容易就暈倒，還診斷子宮頸出現異常的情況，壓力很大，到26歲的時候，我也覺得那個姐姐的欺負讓我很緊張，只能一邊吃藥一邊參加活動。」同時爆料智珉指摘自己的外貌。

去年7月爆出欺凌事件後，成員曾到珉娥的家，不過智珉道歉後露出嫌惡的表情，珉娥表示：「持續的折磨至今讓我感到非常委屈和氣憤，也沒有真心接受道歉。」

沉默的旁觀者

珉娥又透露之前將其他成員稱為「旁觀者」的原因：「為甚麼在我面前都好像為了我而一個個在罵申智珉，討厭申智珉的理由是甚麼？金澯美說，除了智珉，想包括我來組隊，金雪炫也說『那個姐姐是老頭子』，酉奈姐姐也因為那個人而非常痛苦，所以也有些同感，惠晶一直關注我的痛苦，但大多數人都說『姐姐沒有做錯甚麼，為甚麼放棄喜歡的夢想』，沒有討論過為甚麼不喜歡我的理由嗎？」

要求單獨見面

珉娥表示：「不知道誰是真心，申智珉來道歉，說沒有那樣的記憶的時候，有誰開口站在我這一邊？並不是因為不站在我這邊、一句話都不說，而是這段時間在我面前的行動和語言折磨了我。」珉娥最後強調：「想和智珉單獨見面並對話。」並表示：「已經過去10年了，這段時間能經歷這麼多嗎？早知道每日都要記錄。記憶力不好，但還是沒有消失。只要一句真誠的道歉，我就會在一瞬間原諒這10年的可怕經歷。你的fans把我當成加害者，作為受害者，受害者應該一直保持沉默。如果不是真的精神病患者，應該會有罪過感吧。因為智珉你而太累了。見面之前我不會放棄。氣憤和委屈，人也太壞了。補償？不期望了，就讓我能稍微解開一些委屈吧。」

今日珉娥就公開新自拍報平安，表示心情好了點，不過因為放鬆了反而有點累。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）