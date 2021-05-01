現年51歲的樂壇天后「籮霸」珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）上月宣佈回復單身，與訂婚兩年的45歲前棒球巨星未婚夫A-Rod（Alex Rodriguez）分手及解除婚約，結束四年情。曾經與珍妮花拍拖的48歲荷李活男星班亞弗力（Ben Affleck）近日被爆多次到訪她在洛杉磯的寓所，懷疑兩人舊情復熾。

A-Rod箍煲失敗

珍妮花與A-Rod於2017年開始交往，A-Rod前年求婚成功，但婚禮卻受疫情影響一拖再拖。育有一對龍鳳胎的珍妮花與A-Rod和前妻所生的兩名女兒感情要好，經常與她們相約一同外出。不過，A-Rod於2月初被爆偷食真人騷女星Madison LeCroy，珍妮花在同月受訪時更坦言不急於結婚，又承認曾經接受感情輔導，精神出軌成為分手主因。珍妮花上月中宣佈解除婚約後，A-Rod於上月底專程飛到洛杉磯箍煲。話口未完，珍妮花原來已計劃與近期回復單身的前未婚夫班亞弗力翻撻，前日有報道指，班亞弗力近日多次到訪珍妮花位於加州的寓所，女方還派車從酒店接送班亞弗力。雖然兩人未有被斷正同場，但就有知情人爆料指珍妮花與班亞弗力在寓所內共度數小時。

據悉，自珍妮花拍完新片《Shotgun Wedding》，從多明尼加返回洛杉磯後，班亞弗力已先後三次與珍妮花約會，但亦有指兩人分手後一直是好友。早前有報道指，珍妮花於上月23日與A-Rod在酒店共晉晚餐，而班亞弗力在前一日亦現身同一酒店。有人更聲稱在上月28日目睹班亞弗力從珍妮花的寓所步出，翌日又被影到登上白色房車到珍妮花寓所，逗留三個半小時才返回酒店。

當日甩拖打擊大

班亞弗力與珍妮花於2002年訂婚，但於2004年1月分手，珍妮花曾表示與班亞弗力分手是人生最大的打擊。班亞弗力前年秋天與《007：生死有時》（No Time to Die）33歲的「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）因拍戲而撻着，去年底決定同居，但於今年1月分手。