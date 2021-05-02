名媛薛芷倫（Fanny）早前搬了新居，避疫兼忙於執拾，一切安頓妥當，Fanny最近就出動見朋友約食飯，為食的她愛試新嘢，她日前就孖兩子Justin和Terence，三人行出動享受家庭樂。Fanny在社交網貼出相片，網民都稱讚夠溫馨。

Fanny雖然沒跟子女同住，但孩子都很有媽咪心，Fanny今日接受《蘋果》電話訪問時說：「我哋基本上一星期會食一次飯，每次都去唔同嘅餐廳，有乜嘢新餐廳，有乜嘢好食嘅地方，我哋就去試，有時又會喺屋企一齊煮嘢食。」Fanny明白子女都長大，大家都要自由空間，她說：「我做媽咪要學會對佢哋放鬆啲、幽默啲，唔好吓吓拎自己嘅想法去批評佢哋，呢啲叫做尊重。我又會聆聽佢哋心底話，做佢哋值得信任嘅耳仔，大家要好好溝通。」子女都忙發展事業，平日各有各忙，Fanny表示非常珍惜每周家庭飯局。

Fanny強調對三名子女絕不偏心，她說：「每個仔女有唔同錫法，同大仔會傾多啲生意投資經，同細仔會講多啲心靈交流，而囡囡同媽咪永遠係最窩心嘅。」

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