現年39歲的韓國女神全智賢15歲開始當模特兒，出道多年主演過不少經典作品，包括韓片《我的野蠻女友》、韓劇《來自星星的你》、《藍海傳說》等，每次她於作品中的造型都會掀起熱潮。作為時尚icon的全智賢多年來都是廣告商的寵兒，不少牌子都樂於贊助女神，有指只要全智賢任代言人，該品牌的股價就會上升。

劇中造型件件名牌

日前KBS節目《年中直播》播出以「奔跑在排行榜上的女人們」為主題的新一集，討論圈中明星的時尚，而有廣告女王之稱的全智賢，外界曾有傳聞：「如果全智賢被選為廣告代言人，企業的股價就會上升。」節目就探討了全智賢於電視劇中的造型，當中全智賢於《藍海傳說》中從衣服回收箱中拿出的一件大褸，其實是某法國名牌，售價約為400萬韓圜（約27,700港元），而另一件粉色服裝售價約為1,000萬韓圜（約69,000港元）。另外全智賢於劇中穿上的白色衫，售價高達1,200萬韓圜（約83,000港元），可見女神的身價。

節目組形容全智賢本身就是時尚的代表，她並不是靠名牌來打扮，指她即使為悠閒服、運動服拍攝廣告相時，都可以展現出比穿上名牌更耀眼的造型。

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