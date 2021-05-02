《飢餓遊戲》（The Hunger Games）電影系列的英國型男森加芬（Sam Claflin）主演驚悚新片《Every Breath You Take》（原名：You Belong to Me）即將在台灣上畫，他在電影中扮演替妹妹報仇的渣男，挑戰尺度上演大量情慾戲，激到連預告片都被facebook拒絕刊登。

《Every Breath You Take》故事講述金像影帝卡斯亞弗力（Casey Affleck）飾演一名埋首工作的心理醫生Phillip，自從他的一名病人跳樓自殺後，其職業生涯亦面臨挑戰。與此同時，這位自殺病人的哥哥James（森加芬飾演）開始有計劃地破壞Phillip的家庭，與Phillip的妻子和女兒同時發展親密關係，更與米雪蒙娜根（Michelle Monaghan）飾演的人妻火辣咀嘴兼床上大戰。對於飾演渣男的角色，森加芬就表示今次過足戲癮，因他所飾演的角色是一個操弄人心的高手，彷彿像在拍攝三部不同的電影。

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