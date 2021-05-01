韓君婷可算是娛圈中命途坎坷的代表，不過亦有其他女星命途不順遂，人生經歷艱苦，但依然繼續努力生活。

鄭家純 童年無依

27歲台灣女星「雞排妹」鄭家純，雙親在她七歲時離婚，各結新歡，父親將雞排妹交給首任妻子照顧，她日前自揭曾被「大媽」性侵，被迫舔對方乳頭。多年後雞排妹和親母同住，親母卻因胃癌過世，雞排妹在不同階段要接受不同人士照顧。

林穎彤 跟母行乞

現年28歲的林穎彤10歲時成為童星，拍亞視劇《萬家燈火》，當年她跟媽媽接受鮑起靜訪問，林母哭訴在林穎彤一歲時，丈夫拋妻棄女，林母有病兼被逼遷，沒錢買奶粉，要孭住女兒行乞。在絕望下，她一度想抱女輕生，後來領綜援養大兩個女兒。

鄭艷麗 厭食入院

50歲息影艷星鄭艷麗，曾是台灣已故富商黃任中契女，淡出娛圈多年，2014年她被發現於快餐店打工，隨後自爆做過清潔、收銀，並住公屋。去年6月她在fb透露患厭食症，一個多星期內暈倒兩次，體重跌至不足100磅，曾因太虛弱一度被送入ICU。

李麗珍 情路崎嶇

55歲李麗珍多年來桃花不斷，可惜情路崎嶇，多年來和填詞人潘源良四分四合，二人最終2016年再分手。她1996年與許愿奉女成婚，但四年後離婚。2004年因與已婚髮型師馬桂燦伉儷傳出桃色醜聞，大受打擊。李麗珍現與女兒相依為命。